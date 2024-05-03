IBM 軟體產品 在台灣、香港及90餘個 AWS 雲端市集上架

IBM 宣布自即日起其軟體產品將在全球92個市場的 AWS 雲端市集 (AWS Marketplace) 上架；台灣與香港的企業將可便捷地在 AWS 雲端市集裡搜尋、測試、購買與建置 IBM 軟體解決方案；同時，客戶可以使用預付給 AWS 的訂閱費用採購 IBM 軟體。這個簡化的採購流程將為企業客戶創造更高的工作效率。

根據 Canalys 2023年的調查研究發現，近年來雲端市集是軟體即服務 (SaaS) 模式成長最快的通路；五年的年均複合成長率 (CAGR) 高達 84%，預計2025年達到450億美元的市場規模。雲端市集也有助於縮短購買週期、合併計費，讓擴充與建置軟體部署更加便捷。IBM 與 AWS 的這個軟體銷售模式，先前僅限於英國、美國、德國、法國與丹麥等地。

這個新公布的通路，讓企業客戶更容易取用 IBM 的人工智慧 (AI) 與資料解決方案。IBM 在 AWS 雲端市集裡提供了 44 個軟體產品和 29 項 SaaS 軟體服務；包括 watsonx AI 與資料平台的元件，企業用以建置、擴充與管理 AI 工作負載；watsonx.data 是以開放式資料湖倉一體架構為基礎、為使用目的而建置的資料儲存庫、watsonx.ai 是企業級 AI 開發者好上手的新一代企業「工作室」、以及「兩位」 IBM AI 助理 watsonx Assistant 與 watsonx Orchestrate，都已在 AWS 雲端市集上架。watsonx.governance 預計不久後也會加入。

其他軟體解決方案包括 IBM 的旗艦級資料庫 Db2 Cloud Pak for Data、屬於自動化軟體家族的 Apptio、Turbonomic 與 Instana，以及 IBM 安全與永續軟體，都建置在 Red Hat OpenShift Service on AWS 之上。這些雲端原生軟體可供企業在 AWS 平台上建置使用；而彈性授權（包括 SaaS 及訂閱）讓企業完全依照需要，便捷地採購解決方案。

同時，IBM 在 AWS 雲端市集中提供了專為 AWS 平台設計的、15 項新的 IBM 諮詢專業服務與資產。這些新的服務解決方案著重於資料和應用程式現代化、資訊安全服務，以及為行業量身打造的專用解決方案；這些精選服務解決方案裡均加入生成式 AI 能力。IBM 諮詢也組成了一支專屬團隊，由 24,000 位擁有 AWS 認證、精通最新 AWS 科技的專業顧問組成，為企業提供以業界最佳實踐為基礎的定製型建議。

AWS 雲端市集與夥伴服務總經理 Matt Yanchyshyn 指出，IBM 與 AWS 雲端市集在全球市場延伸合作觸角，為雙方共同的客戶創造了更多創新的機會。藉由 AWS 雲端市集具備簡化的採購機制與效率，IBM 優秀精良的解決方案唾手可得。AWS 與 IBM 擁有共同的使命，即為客戶提供其所需要的工具與資源，協助企業加速數位轉型，擴大創新規模，在今日步調飛快的商業環境中勝出。IBM 全球策略夥伴業務主管 Nick Otto 表示，此次 IBM 與 AWS 擴大策略合作範圍，證明 IBM 積極發展策略夥伴業務，與其他企業合作，以便更好地滿足客戶的業務需求，在企業客戶的轉型之路上加速前進。