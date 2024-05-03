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IBM 軟體產品 在台灣、香港及90餘個 AWS 雲端市集上架

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
IBM 宣布自即日起其軟體產品將在全球92個市場的 AWS 雲端市集 (AWS Marketplace) 上架。IBM／提供
IBM 宣布自即日起其軟體產品將在全球92個市場的 AWS 雲端市集 (AWS Marketplace) 上架。IBM／提供

IBM 宣布自即日起其軟體產品將在全球92個市場的 AWS 雲端市集 (AWS Marketplace) 上架；台灣與香港的企業將可便捷地在 AWS 雲端市集裡搜尋、測試、購買與建置 IBM 軟體解決方案；同時，客戶可以使用預付給 AWS 的訂閱費用採購 IBM 軟體。這個簡化的採購流程將為企業客戶創造更高的工作效率。

根據 Canalys 2023年的調查研究發現，近年來雲端市集是軟體即服務 (SaaS) 模式成長最快的通路；五年的年均複合成長率 (CAGR) 高達 84%，預計2025年達到450億美元的市場規模。雲端市集也有助於縮短購買週期、合併計費，讓擴充與建置軟體部署更加便捷。IBM 與 AWS 的這個軟體銷售模式，先前僅限於英國、美國、德國、法國與丹麥等地。

這個新公布的通路，讓企業客戶更容易取用 IBM 的人工智慧 (AI) 與資料解決方案。IBM 在 AWS 雲端市集裡提供了 44 個軟體產品和 29 項 SaaS 軟體服務；包括 watsonx AI 與資料平台的元件，企業用以建置、擴充與管理 AI 工作負載；watsonx.data 是以開放式資料湖倉一體架構為基礎、為使用目的而建置的資料儲存庫、watsonx.ai 是企業級 AI 開發者好上手的新一代企業「工作室」、以及「兩位」 IBM AI 助理 watsonx Assistant 與 watsonx Orchestrate，都已在 AWS 雲端市集上架。watsonx.governance 預計不久後也會加入。

其他軟體解決方案包括 IBM 的旗艦級資料庫 Db2 Cloud Pak for Data、屬於自動化軟體家族的 Apptio、Turbonomic 與 Instana，以及 IBM 安全與永續軟體，都建置在 Red Hat OpenShift Service on AWS 之上。這些雲端原生軟體可供企業在 AWS 平台上建置使用；而彈性授權（包括 SaaS 及訂閱）讓企業完全依照需要，便捷地採購解決方案。

同時，IBM 在 AWS 雲端市集中提供了專為 AWS 平台設計的、15 項新的 IBM 諮詢專業服務與資產。這些新的服務解決方案著重於資料和應用程式現代化、資訊安全服務，以及為行業量身打造的專用解決方案；這些精選服務解決方案裡均加入生成式 AI 能力。IBM 諮詢也組成了一支專屬團隊，由 24,000 位擁有 AWS 認證、精通最新 AWS 科技的專業顧問組成，為企業提供以業界最佳實踐為基礎的定製型建議。

AWS 雲端市集與夥伴服務總經理 Matt Yanchyshyn 指出，IBM 與 AWS 雲端市集在全球市場延伸合作觸角，為雙方共同的客戶創造了更多創新的機會。藉由 AWS 雲端市集具備簡化的採購機制與效率，IBM 優秀精良的解決方案唾手可得。AWS 與 IBM 擁有共同的使命，即為客戶提供其所需要的工具與資源，協助企業加速數位轉型，擴大創新規模，在今日步調飛快的商業環境中勝出。IBM 全球策略夥伴業務主管 Nick Otto 表示，此次 IBM 與 AWS 擴大策略合作範圍，證明 IBM 積極發展策略夥伴業務，與其他企業合作，以便更好地滿足客戶的業務需求，在企業客戶的轉型之路上加速前進。

IBM 軟體 雲端

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