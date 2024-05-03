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金寶最新年度加薪幅度曝光 每位員工最高調5%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶電子。記者吳康瑋／攝影
金寶電子。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高5%的調薪幅度。事實上，金寶推動「人才永續」已行之有年，團隊不僅致力打造多元、平等、共融的職場，其重視員工之權益且極力追求和諧勞資關係的堅持，在市場上也是非常出名。而金寶也揭露，公司今年除調薪幅度（5%）較前一年（3%）上升外，還新增2種好康「有薪假」，致力提供給大家最完整的保障。

據證交所「員工福利政策及權益維護措施揭露」資料顯示，金寶今年預計調薪幅度將介在3-5%，相較去年固定的3%幅度上升了不少，而公司訂立的「福利政策」，共有六項。第一，組織完善的職工福利委員會，由各事業部/處推舉代表組成，並定期開會辦理有關職工福利措施與活動。

第二，金寶秉持著人才為企業之根本與最寶貴資產的理念，藉由完善的訓練制度與系統，協助員工不斷自我成長，以增進專業能力與附加價值，提昇工作績效，並推動公司整體發展。第三，透過公司內辦、派外、部門內在職、E-Learning等方式提供管理、專業、品質、語文等各類之教育訓練，並且提供圖書、期刊、雜誌等供同仁自我研習及進修。

第四，為照顧員工身心健康，公司每年均編列預算並遴選合格的醫院為員工實施健康檢查，並且在法令規定的檢查項目之外，主動為員工增加Ｂ、C型肝炎及癌症篩選項目檢查，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。

第五，金寶自100年起對臺籍員工、員工配偶及子女提供優渥員生育補助獎金，獎勵亦擴及員工配偶及員工子女生育，截至去年已提供5,471萬元生育補獎金。第六，旗下員工之退休制度係依勞基法及勞工退休金條例規定施行，另針對轉任關係企業之員工，其退休金之給付按該員工在各事業單位之工作年資比例，由各事業單位分別自所提撥之勞工退休準備金專戶內支付。

事實上，金仁寶集團從1973年金寶電子創立開始，迄今已跨越50週年，一路跟著台灣人一起成長，而董事長許勝雄多年以來，透過建立各種優良習慣、傳統，成功建立起「以人為本」的集團中心思維。此外，他也倡議「細胞分子概念」的育才模式，並坦言，自己很願意讓員工、幹部犯錯，因為他堅信不經一事、不長一智，只有讓經驗刻進腦海裡，才會深刻反省、成長，如同細胞、分子一樣。

金寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金寶電子。記者吳康瑋／攝影
金寶電子。記者吳康瑋／攝影

勞工退休金 生育補助 金寶

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