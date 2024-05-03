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庫存調整影響 SEMI：矽晶圓第1季出貨量季減5.4%

中央社／ 新竹3日電
矽晶圓示意圖。 美聯社
矽晶圓示意圖。 美聯社

國際半導體產業協會（SEMI）統計，第1季全球矽晶圓出貨量降至28.34億平方英吋，季減5.4%，年減13.2%。

SEMI矽產品製造商委員會（SMG）主席李崇偉表示，IC晶圓廠使用率持續下降及庫存調整影響，第1季所有尺寸矽晶圓出貨同步下滑，其中拋光晶圓較去年同期減少幅度略高於磊晶晶圓。

李崇偉說，部分晶圓廠使用率於2023年第4季觸底，數據中心的先進製程邏輯產品和記憶體需求，在人工智慧（AI）廣泛應用推波助瀾下節節上升，值得關注。

受客戶去化庫存影響，矽晶圓廠環球晶、台勝科及合晶第1季業績同步滑落；環球晶第1季營收新台幣150.87億元，年減18.96%，台勝科季營收30.29億元，年減19.5%，合晶季營收19.62億元，年減27.24%。

晶圓廠 矽晶圓

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