Fortinet提2024年雲端資安報告 96％企業憂心雲端安全

整合與自動化網路資安業者Fortinet研究機構Cybersecurity Insiders 3日攜手發布《2024年雲端資安報告》，針對927位國際專家進行全面調查，調查結果發現高達96%的企業對雲端資安威脅感到擔憂，也預期將提高雲端安全預算，以部署更適合混合雲端環境的防禦策略。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，企業組織近年正持續開發並部署更多雲端應用，混合雲或多雲的採用，不僅擴大了攻擊面，也讓守護雲端安全的挑戰日益增加。觀察台灣企業的雲端管理需求與全球趨勢同步日趨複雜，除了資安團隊難以管理公有雲和私有雲同時存在的工作環境之外，還衍生出額外的成本支出。Fortinet也將持續提供整合和自動化的服務平台，以增加雲端資安防護的一致性和可視性，幫助企業全方位強化資安韌性。

Fortinet《2024年雲端資安報告》重點包含幾點：

幾乎所有的企業都對於其雲端安全感到擔憂。2024年，近八成（78%）的企業組織導入了混合和多雲策略，其中43%的組織採用雲端和地端基礎架構混合的模式，35%則採多雲策略。幾乎所有的（96%）企業組織都對於其可能面臨的雲端安全感到程度不等（中度或極度）的擔憂，有超過六成（61%）的受訪者表示，將在未來12個月內將增加其組織的雲端安全預算，平均計畫調漲預算近四成（37%），以因應現今在以雲端為主的環境中，保護企業機敏資料以及符合監管標準。

人才短缺和技能落差是企業完善雲端安全的首要挑戰。安全性和合規性（59%）是最受關注的問題，成為加速導入多雲策略的首要阻礙；其次，企業也認為技術挑戰（52%）和資源限制（49%）也是完善雲端及其安全部署所需要解決的難題。93% 的受訪者均表示，缺乏具備雲端安全專業知識的人才是一個嚴重的問題，而他們對整個產業的技能短缺感到擔憂。

使用簡化的單一雲安全平台將助企業落實一致化雲端資安防護。由於混合雲和多雲環境的複雜性高，要計劃完整的防護策略有一定的困難度。超過九成（95%）的受訪者表示，若能有一個單一操作介面的平台來整合管理各個雲端安全，將會對於企業管理其整個雲端大有幫助。