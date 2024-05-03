高通獲利彈升台廠跟著旺…台積、京元電利多

高通1日公布上季營收、獲利均優於分析師預期，本季財測亮眼，並看好大陸高階非蘋手機市場發展與AI應用前景，激勵周四早盤股價應聲大漲10%。法人看好，高通登高一呼，對台積電（2330）、京元電（2449）等協力廠後市有利，其勁敵聯發科（2454）也可望搶搭市況活絡商機列車。

高通執行長艾蒙直言：「我們還沒看到大陸高階Android手機市場減弱跡象」，且「許多力道來自OPPO、 OnePlus、vivo等當地品牌高階裝置」；此外，隨AI快速從雲端擴至各裝置，基於在各類邊緣技術領先地位，「我們搭上這股成長商機的地位極好」。

高通財報會議重點

艾蒙強調，AI正驅動手機內含晶片量大增，「用戶想買能運作AI的更高效手機」。高通放眼AI驅動PC商機，計劃夏季推出驅動筆電的新款驍龍X Elite處理器。

他說，「即將推出的下一代Windows AI PC將由驍龍（晶片）驅動」，「我會鼓勵大家關注微軟（5月21至23日登場）的Build活動，特別是裝置上AI發展」。

高通在止於3月24日的年度第2季（上季）營收年增1.3%、達93.9億美元，淨利年增37%、達23.3億美元，經調整後每股盈餘為2.44美元，都優於華爾街預期。

晶片事業QCT部門上季營收增長1.1%、達80.3億美元，略高於預期。在QCT部門中，手機事業營收增加1.2%至61.8億美元，暗示智慧手機市場終於開始復甦。高通表示，配備其最先進驍龍8 Gen 3晶片的「高階機種」需求強勁，特別是大陸，上季來自大陸手機製造商的營收躍增40%。

QCT部門轄下的車用晶片事業營收年增35%至6.03億美元，物聯網（IoT）事業營收下滑11%到12.4億美元，都大致符合預估。此外，高通的技術授權事業QTL營收年增2.2%至13.2億美元。

展望本季，高通預期營收約92億美元，晶片事業QCT營收78億美元，技術授權事業QTL營收13億美元，整體每股盈餘2.25美元，全都高於預估。

高通預估，本季整體手機營收將下滑「中間個位數百分比」，因為夏季通常是缺乏新機上市的淡季；車用事業部營收預料將季比成長二位數百分比。

高通晶片多由台積電代工，並委由京元電測試，其展望出色，不僅激勵股價勁揚，法人看好將為供應鏈帶來豐沛訂單動能。

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