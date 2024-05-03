隆昕申報出清泰碩持股 彭朋煌董座職務恐遭解任
散熱模組廠泰碩（3338）大股東隆昕實業昨（2）日申報轉讓出清手上所有持股1,949張。由於目前泰碩董事長彭朋煌為隆昕實業法人代表，外界預期，隆昕實業全數轉讓持股後，彭朋煌董座職務將自然解任。
泰碩總經理暨發言人梁峻興昨天表示，隆昕實業為泰碩前董事長余清松家族旗下投資公司，此次申報轉讓持股為該家族理財規劃，為大股東個人理財行為；若隆昕實業實際轉讓持股超過二分之一，泰碩將會立即召開臨時董事會，選派新任董事長，對公司營運不造成任何影響。
泰碩經營權去年變天，連接器廠信音在去年8月宣布以上限6.6億元收購泰碩股票，約持有泰碩12％持股，成為泰碩單一最大股東，並由信音副董事長兼總經理彭朋煌出任泰碩董事長。
泰碩將於5月24日召開股東常會全面改選七席董事（含三席獨董），依據該公司上周提出的董事候選人名單，董事會大換血，信音推派四席，包括甘信男、彭朋煌、楊政綱等三席法人代表，以及一席自然人謝君山；三席獨董為王聖舜、王惠民、陳麗美。除了謝君山為泰碩創始股東之一，維持不變之外，其他均為新任董事。
泰碩去年宣布切入抖音供應鏈後，今年伺服器相關業務營收目標上看20%。除伺服器外，泰碩也是大陸電動車大廠比亞迪供應商之一，主要供應自駕輔助系統（ADAS）散熱產品。
公司預期，今年伺服器、車用業務將占整體營收比重約四成，有望帶動毛利率成長。
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