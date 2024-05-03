仁寶總座 傳外籍人士接任

仁寶（2324）董事長許勝雄將在5月31日股東常會董事改選後交棒，轉為擔任金仁寶集團總裁，外傳仁寶現任總座翁宗斌屆時也將卸任，由董事納多羅（Anthony Peter Bonadero）接任仁寶總座，成為仁寶首位外籍總經理。

仁寶先前公告本屆董事改選候選人名單，許勝雄未入列，外傳將仁寶現任副董事長陳瑞聰接任董座呼聲最高，許勝雄交棒後，仁寶仍依循專業經理人制。

最新消息傳出，不僅許勝雄將退出仁寶董事會，現任總座翁宗斌屆時也將卸任，改由仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總裁、仁寶PCBG事業群執行副總納多羅出任仁寶新總座。仁寶昨（2）日不對相關傳聞置評。

據悉，Auscom Engineering Inc.位於美國德州，為仁寶集團海外布局重要子公司之一，主要作為筆電腦相關產品及組件等軟硬體研發中心。

消息人士透露，許勝雄主動提出交棒計畫，主要考量他自己今年已81歲，下一次仁寶董事改選要再三年後，因此在今年啟動接班傳承。

仁寶此次董事改選共提名15席候選人（含五席獨董），董事十人包括陳瑞聰、金寶電子（代表人陳威昌）、台灣創業投資（代表人柯長崎）、泰金寶董事許勝傑、康舒總經理許介立、斌寶投資（代表人許吳椿）、仁寶總經理翁宗斌、仁寶董事許炯奇、Auscom Engineering Inc.執行副總裁Anthony Peter Bonadero、仁寶執行副總經理彭聖華等。

董事候選名單中，法人董事金寶電子改派總經理陳威昌擔任代表人，原代表人許勝雄長子許介立改以自然人董事身分入列。