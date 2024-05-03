台PCB廠 衝刺東南亞布局

PCB產業今年迎來復甦，不過業者同時必須面對原物料漲價，地緣政治議題考驗。面對原物料漲價壓力，業者開始醞釀透過調升價格來轉嫁；至於地緣政治干擾，台灣PCB相關廠商則積極開拓中國大陸與台灣之外的新生產基地因應，目前主要放眼東南亞。

台灣電路板協會（TPCA）估計，台灣PCB產業今年拚有感回溫，預計2024年台灣PCB產業將可恢復成長，年成長率為6.3%，產值規模達8,182億元，其中銅箔基板（CCL）等材料商產值估年成長10.4%，高於產業。

業界說，今年銅箔基板產業產值成長幅度有望大於PCB，一方面是高階AI伺服器應用帶動，一方面是面臨成本上升之際，各廠中高階產品有望轉嫁成本。

PCB廠商則說，預期一般材料沒有太多漲價空間，除非是特殊或高階產品，目前PCB廠持續面對客戶要求季度降價的壓力，預期材料除非是特殊情況或高階產品否則較難議價。

至於地緣政治干擾，台廠近年透過積極布局東南亞因應。台灣電路板協會分析，台商PCB產業仍以兩岸為主要生產據點，海外其他生產地約2.7%，集中在東南亞，以多層板與HDI居多，主要應用為電腦、消費性與車用產品，不過預期後續東南亞產值將提升，其中泰國全球產值估2025年可達4.7%。

臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等先後卡位泰國設廠將開出產能，有望帶動泰國PCB全球產值；聯茂、台燿也積極投資泰國；台光電則布局馬來西亞。

不過，東南亞PCB供應鏈目前尚處於發展初期，台灣電路板協會分析，廠商仍面臨諸多隱性成本，但東協共同關稅協定的實施有助改善區域貿易環境，彌補供應鏈不足。