PCB關鍵材料銅箔基板喊漲兩年首見 台光電、台燿等緊盯趨勢

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
PCB關鍵材料銅箔基板（CCL）價格喊漲，為近兩年來首見。 圖／聯合報系資料照片
PCB關鍵材料銅箔基板（CCL）價格喊漲，為近兩年來首見。 圖／聯合報系資料照片

業界傳出，PCB關鍵材料銅箔基板（CCL）報價喊漲，為近兩年來首見，尤其中國大陸前二大CCL廠建滔，以及梅州威利邦等廠商率先漲價8%至一成，最具指標意義，台廠則正和客戶拉鋸中。

台灣CCL相關廠商包括台光電（2383）、台燿（6274）、騰輝（6672）、聯茂（6213）等，都密切關注同業報價動向，並且已有廠商報價蠢動，若後續產業漲價態勢確立，將助攻相關台廠營運。

法人分析，國際銅價近期大漲，年初以來漲幅高達16.1%，加上銅箔加工費受下游開工率持續回升亦小幅上漲，促成此波CCL也要漲價。

統計今年初以來銅價上漲預計增加CCL成本7%，加上電子玻纖布近期進行恢復性漲價7%，也影響CCL成本1.5%左右。

因材料生產成本墊高，外傳兩岸銅箔基板主要廠商都與客戶洽商漲價議題。業界指出，因銅價、銅箔加工費、環氧樹脂與玻纖布漲價等效應，大陸前二大銅箔基板廠建滔，以及梅州威利邦等業者開始醞釀漲價8%至一成，為二年來首度漲價。

產業界分析，陸廠過往大舉殺價搶單，報價低於台廠，假若先前降價20%，此次漲價8%至一成，實際報價仍低於新冠疫情爆發之前，預料隨生產成本墊高仍有上漲空間。其中，中低階材料產品預期會先反映成本上升，隨PCB產業步入傳統生產備貨高峰，後續材料漲價只是時間問題。

業界傳出，台商CCL產能規模最大的南亞醞釀對部分產品漲價，正和PCB客戶討論，若順利漲價，更多銅箔基板廠商將跟進發出漲價通知。而從生產成本提高與需求回溫而言，成功機率不低。

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