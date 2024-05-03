AI效應 被動元件各式新品搶市

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI應用百花齊放助攻，被動元件業後市更有看頭，不僅平均每台AI PC較傳統PC的積層陶瓷電容（MLCC）用量激增八成，AI伺服器的MLCC用量更大增一倍以上，加上高瓦數電源對電感用量大增，也將催出一波拉貨潮。台廠當中，國巨（2327）產品線最齊全，受惠最大，華新科（2492）、信昌電（6173）等業者也各自有擅長的領域搶市。

國巨是全球最大晶片電阻、鉭質電容，以及第三大積層陶瓷電容（MLCC）和電感製造商，在AI時代拔得頭籌。

針對AI領域，國巨執行長王淡如先前曾說，AI應用增長趨勢確立，不僅推升主動元件用量，同步帶動被動元件用量激增，國巨具備完整產品線，已經準備好迎接強勁市況。

另外，AI高階伺服器、雲端運算和資料中心等應用帶動高效能運算交換器需求，也拉升晶片電感元件出貨成長。

華新科認為，隨著繪圖處理器（GPU）架構成為AI伺服器最重要的晶片，在GPU模組組裝上，一定會有被動元件需求。值得注意的是，在高電壓伺服器方面，終端客戶都會委由台灣廠組裝廠代工，華新科是台灣電子代工廠主要被動元件供應夥伴之一，看好公司在AI領域未來的成長率會非常快。

信昌電產品為MLCC、晶片電阻、陶瓷粉末等，因應客戶需求及終端應用變化，持續開發大尺寸及中高電壓MLCC／晶片電阻，可配合中高壓及大尺寸特殊MLCC導入高附加價值市場。

客戶 成長率

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