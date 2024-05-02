博通VCF從永久授權轉向訂閱授權 谷歌雲端率先支持

博通（Broadcom）今（2）日宣布VMware Cloud Foundation（VCF）從永久授權轉向訂閱授權，這是所有主要企業軟體供應商的標準，也是推動客戶持續創新的理想模式。

博通強調此項創新模式，為客戶帶來的一項新優勢是VMware Cloud Foundation增加訂閱授權可攜性，能夠靈活地進行地端部署，繼而隨時將其訂閱轉移到受支援的大型公有雲或VMware雲端服務供應商（VCSP）環境中。 Google Cloud已率先支援VMware Cloud Foundation授權可攜性，預計其他大型公有雲和雲端服務夥伴也將陸續加入。

博通也將其產品組合的整體數量從160多個產品組合縮小，聚焦於VCF和VMware vSphere Foundation。VCF是旗艦級企業私有雲解決方案，可讓客戶以更安全、有韌性且具成本效益的方式運行其關鍵業務和現代化應用程式。 VMware vSphere Foundation是一款針對中小型客戶的簡化企業級工作負載解決方案，它將vSphere與智能營運管理整合，以提供最佳效能、可用性和效率以及更高的可見度和洞察力。

博通還成立了單一的VMware Cloud Foundation部門，以提供跨所有核心技術的單一整合產品。 VCF部門將所有研發、上市和專業服務納入單一組織內，為客戶提供最大價值。

博通亞洲區副總裁暨董事總經理Paul Simos表示：「在這些改變中，我們都以一個明確且一致的目標為基礎：如何兌現我們的承諾，為客戶創造更多價值、更好的成果和更快的創新。明確的VCF模型簡化模式使我們成為可在任何地方部署靈活整合私有雲基礎架構的最佳平台，從而實現這目標。」