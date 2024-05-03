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助力半導體產業鏈 信驊、Skymizer南進高雄

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
高雄市長陳其邁（中）相信信驊科技、Skymizer兩家公司南進高雄，會讓高雄半導體產業鏈如虎添翼。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁（中）相信信驊科技、Skymizer兩家公司南進高雄，會讓高雄半導體產業鏈如虎添翼。記者蔡世偉／攝影

半導體上游IC設計大廠信驊科技、AI軟體服務商Skymizer（台灣發展軟體科技）昨天宣布將南進高雄並籌設企業據點，挹注高雄先進半導體產業發展量能。三方在市府舉行合作意向簽署典禮，高雄市長陳其邁擔任見證人，陳其邁表示，兩家公司南進高雄，讓高雄半導體產業鏈如虎添翼。

信驊科技董事長林鴻明、Skymizer總經理唐文力與經發局長廖泰翔簽訂意向書。

信驊科技董事長林鴻明說，除了在伺服器遠端管理晶片市占率全球第一外，也在360影像處理技術耕耘多年，未來規畫以高雄作為技術驗證據點。今年公司20周年慶，也決定移師高雄舉行。

Skymizer創辦人兼總經理唐文力表示，該公司是台灣唯一以智慧型編譯器起家的軟體業者，軟體堆疊有完整的解決方案；近年先進製程及高等研教資源陸續落腳高雄，以高雄為基地，看好亞灣區好山好水、氣候宜人、交通便利，對壓力蠻大的設計公司跟軟體公司是最需要的。

陳其邁說，兩家公司看好高雄、投資高雄，讓半導體上游到下游都到高雄投資。隨著清大、陽明交大進駐高雄之外，市府在產學合作會加大力道，促進產業發展。

半導體 陳其邁

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