歡慶36周年！廣達將加碼員工抽現金 中籤者直接將3,600元抱回家

代工大廠廣達（2382）即將於本週六（5月4日）在林口總部召開36週年慶祝活動，邀集團共上萬名員工齊聚，屆時董事長林百里也將現身同慶；而2日內部同仁透露，為迎接36週年的到來，公司除發給所有出席同仁每人800元現金園遊券外，將再加碼「驚喜摸彩」、額外抽出多份3600元現金大獎，不過抽獎只限定員工參加，且將於上午10點準時封箱，提醒大家注意時間，千萬別遲到了。

廣達為台系知名電子代工大廠，近日受惠AI題材帶動，也成為市場上炙手可熱的AI概念股之一，而集團即將於本週六迎來36週年紀念日暨「家庭日」，公司也特地找來7家人氣美食助陣，舉辦盛大的「美食嘉年華」、並斥資近千萬元來盛大籌備一系列的精彩活動，屆時預計包括同仁及家屬將湧現上萬人參與，公司也將發放每人800元的園遊券，預計送出等同逾800萬元的園遊券。

此外，內部員工透露，這次的「生日快樂驚喜摸彩」，獎金額度設定每名中獎者可領到3600元的現金，不過該抽獎限廣達員工參加，並且中獎同仁需即刻憑識別證至舞台領獎(除出差、工作人員外)，而每人一張抽獎券,名單重複、工號姓名不相符視同放棄中獎資格，而抽獎箱的「封箱」時間、則暫定為上午10點整，至於抽獎的時間及詳細規則，則另外公告於主舞台，歡迎同仁前往了解。