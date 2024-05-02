快訊

25歲台灣女子在澳洲失蹤…警公布照片特徵 2周內第3個下落不明華裔女子

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物是他

歡慶36周年！廣達將加碼員工抽現金 中籤者直接將3,600元抱回家

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董座林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董座林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）即將於本週六（5月4日）在林口總部召開36週年慶祝活動，邀集團共上萬名員工齊聚，屆時董事長林百里也將現身同慶；而2日內部同仁透露，為迎接36週年的到來，公司除發給所有出席同仁每人800元現金園遊券外，將再加碼「驚喜摸彩」、額外抽出多份3600元現金大獎，不過抽獎只限定員工參加，且將於上午10點準時封箱，提醒大家注意時間，千萬別遲到了。

廣達為台系知名電子代工大廠，近日受惠AI題材帶動，也成為市場上炙手可熱的AI概念股之一，而集團即將於本週六迎來36週年紀念日暨「家庭日」，公司也特地找來7家人氣美食助陣，舉辦盛大的「美食嘉年華」、並斥資近千萬元來盛大籌備一系列的精彩活動，屆時預計包括同仁及家屬將湧現上萬人參與，公司也將發放每人800元的園遊券，預計送出等同逾800萬元的園遊券。

此外，內部員工透露，這次的「生日快樂驚喜摸彩」，獎金額度設定每名中獎者可領到3600元的現金，不過該抽獎限廣達員工參加，並且中獎同仁需即刻憑識別證至舞台領獎(除出差、工作人員外)，而每人一張抽獎券,名單重複、工號姓名不相符視同放棄中獎資格，而抽獎箱的「封箱」時間、則暫定為上午10點整，至於抽獎的時間及詳細規則，則另外公告於主舞台，歡迎同仁前往了解。

廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

AI 廣達 林百里

延伸閱讀

廣達AI大單助攻、爆量衝漲停 填息路露曙光

廣達AI伺服器GB200大單9月量產 今年伺服器出貨比預期更樂觀

春燕來了！廣達高管揭AI伺服器出貨行情「這時」顯現 相關類股紅通通

三星密訪廣達談 AI 合作 可望與雲達進一步訂單結盟

相關新聞

董監改選將出現最大變革？傳仁寶將有首位外籍總座接任 公司回應了

代工大廠仁寶（2324）全面啟動「世代傳承」，近日市場傳出現任董事長許勝雄將退出董事會，並交棒給副董事長陳瑞聰，而現任總...

歡慶36周年！廣達將加碼員工抽現金 中籤者直接將3,600元抱回家

代工大廠廣達（2382）即將於本週六（5月4日）在林口總部召開36週年慶祝活動，邀集團共上萬名員工齊聚，屆時董事長林百里...

IC設計廠前進高雄！信驊簽合作意向書 業者揭考量：瞄準人才、試驗場域

IC設計廠紛紛前進高雄投資，繼義隆電在高雄設立研發中心後，信驊今天與高雄市政府簽署「南進高雄合作意向書」，將跟進赴高雄投...

仁寶員工好康曝光！勞動節人人領千元即享券 共砸千萬現金

代工大廠仁寶（2324）為體恤員工辛勤工作，旗下內每一位員工都享有多元、且豐富的福利、禮券制度，除了生日、中秋、端午三節...

台達電首季AI伺服器相關產品營收占比 拉升至近5%

台達電搶食AI商機，在電源、散熱雙管齊下，董事長海英俊今天表示，AI伺服器電源去年營收占比僅2%，今年第1季占比已拉高到...

證交所公司治理評鑑 泰鼎首次進入前5%

臺灣證券交易所30日公布第十屆「公司治理評鑑」結果，泰鼎（4927）2日提到，公司連續第2年評鑑分數破百，首次進入前5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。