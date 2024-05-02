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崇越竹科擴充向信越租廠辦 因應營運及人員擴充與辦公室需求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

崇越（5434）2日公告竹科分公司向關係人取得不動產之使用權資產，位於新竹科學工業園區工業東九路十二號建物B棟四樓暨六樓之廠房，取得或處分之具體目的或用途為因應營運及人員擴充與辦公室需求。

崇越公告提到，此為關係人交易，台灣信越半導體股份有限公司為法人董事，租賃面積:347坪，每單位價格:每月租金新台幣29萬2,700元(含稅) ，使用權資產金額:新台幣981萬742元，選定關係人為交易對象之原因: 地點及管理考量。

崇越公告提到，付款期間: 預計113年06月1日至116年05月31日止。

另外崇越今日也和子公司建越科技工程股份有限公司簽約，工程為公司新竹科學工業園區工業東三路六號建物東側三樓機電工程，工程採購金額為：以新台幣1575萬元為上限，主要是廠辦大樓營運使用所需。

竹科

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