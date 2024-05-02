快訊

得知妹婿竟是車手頭涉詐騙被逮 余筱萍大笑後提出這要求

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁寶員工好康曝光！勞動節人人領千元即享券 共砸千萬現金

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）為體恤員工辛勤工作，旗下內每一位員工都享有多元、且豐富的福利、禮券制度，除了生日、中秋、端午三節補助及生育與急難救助外，還享有特殊節慶禮券等補助款可供領取，公司也在官網上宣布，只要作為仁寶的一份子，每逢五一勞動節除放假外，還可領取現金即享券；而仁寶發言體系向《經濟日報》透露，每名員工領到的獎金額度高達千元，若以員工總數萬人計算，預計發出一千萬元獎金。

仁寶透露，公司內每一名員工在「五一勞動節」時，都能享有現金即享券的好康福利，而廠區端同仁還能享有生產產能等獎勵金，也提供同仁進修獎學金、子女教育獎學金、員工結婚、喪葬、旅遊等補助、生日禮券。而為促進部門向心力，提供部門聯誼補助、員工生日慶生會及運動競賽，讓同仁在工作之餘能放鬆心靈，舒展緊繃的精神。仁寶官網小編也在文末，替大家向董事長許勝雄喊話「謝謝老闆讓大家獲得雙倍快樂」表達謝意。

仁寶近年積極擴充員工福利制度，而在「生育獎勵」方面，也提供員工每胎6.6萬的生育津貼。仁寶指出，教養沒有絕對有效的方法，只有相對有效的辦法，但科技業爸媽不一定有時間能去理解孩子，在孩子鬧情緒時，也沒有時間好好去聽、去思考，最終導致教育失敗。而仁寶也開設了各式「親子教養講座」，全力幫助同仁可以兼顧工作及家庭，讓大家在親子教養、家庭關係中成長，攜手邁向人生新階段。

對此，仁寶表示，公司除提供員工每胎6.6萬生育津貼外，已決定加開一系列的「親子教育課程」，利用生活化例子，提供方法讓同仁引導孩子溝通表達，說明情緒產生的原因，不只運用在親子溝通中，更幫助同仁在職場溝通中傾聽同理，且系列講座往後每年都會開設，確實幫助同仁在親子教養、家庭關係成長。

仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

仁寶 勞動節 生育 禮券 親子教養

延伸閱讀

五一勞動節一假多制、彰縣府約3成可休 有人建議舉國休假

仁寶啟動傳承交棒 現任董事長許勝雄未入列提名名單

仁寶3月營收月增35% 營運升溫

為獎學金再考一次博班？吳政忠：博士要有基本操守

相關新聞

IC設計廠前進高雄！信驊簽合作意向書 業者揭考量：瞄準人才、試驗場域

IC設計廠紛紛前進高雄投資，繼義隆電在高雄設立研發中心後，信驊今天與高雄市政府簽署「南進高雄合作意向書」，將跟進赴高雄投...

仁寶員工好康曝光！勞動節人人領千元即享券 共砸千萬現金

代工大廠仁寶（2324）為體恤員工辛勤工作，旗下內每一位員工都享有多元、且豐富的福利、禮券制度，除了生日、中秋、端午三節...

台達電首季AI伺服器相關產品營收占比 拉升至近5%

台達電搶食AI商機，在電源、散熱雙管齊下，董事長海英俊今天表示，AI伺服器電源去年營收占比僅2%，今年第1季占比已拉高到...

董監改選將出現最大變革？傳仁寶將有首位外籍總座接任 公司回應了

代工大廠仁寶（2324）全面啟動「世代傳承」，近日市場傳出現任董事長許勝雄將退出董事會，並交棒給副董事長陳瑞聰，而現任總...

證交所公司治理評鑑 泰鼎首次進入前5%

臺灣證券交易所30日公布第十屆「公司治理評鑑」結果，泰鼎（4927）2日提到，公司連續第2年評鑑分數破百，首次進入前5%...

數據為證！ 中華電信營收成長與碳排放呈反向關係

中華電信（2412）積極推動永續發展，董事長郭水義表示，中華電信營收成長與碳排放呈反向關係，相較於2020年營收成長5....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。