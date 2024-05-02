仁寶員工好康曝光！勞動節人人領千元即享券 共砸千萬現金

代工大廠仁寶（2324）為體恤員工辛勤工作，旗下內每一位員工都享有多元、且豐富的福利、禮券制度，除了生日、中秋、端午三節補助及生育與急難救助外，還享有特殊節慶禮券等補助款可供領取，公司也在官網上宣布，只要作為仁寶的一份子，每逢五一勞動節除放假外，還可領取現金即享券；而仁寶發言體系向《經濟日報》透露，每名員工領到的獎金額度高達千元，若以員工總數萬人計算，預計發出一千萬元獎金。

仁寶透露，公司內每一名員工在「五一勞動節」時，都能享有現金即享券的好康福利，而廠區端同仁還能享有生產產能等獎勵金，也提供同仁進修獎學金、子女教育獎學金、員工結婚、喪葬、旅遊等補助、生日禮券。而為促進部門向心力，提供部門聯誼補助、員工生日慶生會及運動競賽，讓同仁在工作之餘能放鬆心靈，舒展緊繃的精神。仁寶官網小編也在文末，替大家向董事長許勝雄喊話「謝謝老闆讓大家獲得雙倍快樂」表達謝意。

仁寶近年積極擴充員工福利制度，而在「生育獎勵」方面，也提供員工每胎6.6萬的生育津貼。仁寶指出，教養沒有絕對有效的方法，只有相對有效的辦法，但科技業爸媽不一定有時間能去理解孩子，在孩子鬧情緒時，也沒有時間好好去聽、去思考，最終導致教育失敗。而仁寶也開設了各式「親子教養講座」，全力幫助同仁可以兼顧工作及家庭，讓大家在親子教養、家庭關係中成長，攜手邁向人生新階段。

對此，仁寶表示，公司除提供員工每胎6.6萬生育津貼外，已決定加開一系列的「親子教育課程」，利用生活化例子，提供方法讓同仁引導孩子溝通表達，說明情緒產生的原因，不只運用在親子溝通中，更幫助同仁在職場溝通中傾聽同理，且系列講座往後每年都會開設，確實幫助同仁在親子教養、家庭關係成長。