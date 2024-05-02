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遊戲橘子出售子公司樂點16%股權 網銀斥資6.4億吃下

中央社／ 台北2日電

遊戲橘子今天宣布，將出售子公司樂點16%股權，賣給網銀國際公司，加深雙方業務往來合作，拓展泛娛樂金流服務，交易價格為新台幣6.4億元。網銀也指出，此舉為泛娛樂事業版圖再添生力軍。

遊戲橘子今天召開董事會，決議通過將出售子公司樂點股份有限公司16%普通股股權，予網銀國際公司，加深業務往來合作。

遊戲橘子說明，綜合考量樂點長期營運發展，擬引進產業策略投資人，希望整合雙方優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模，經董事會決議將本次股權交易價格為6.4億元。

網銀國際集團也表示，積極打造泛娛樂生態圈，繼跨足影視製作並入主西門町絕色影城，正式進軍影城通路之後，今天宣布正式入股GASH樂點公司，為網銀國際泛娛樂事業版圖再添生力軍，並深化與橘子集團的合作關係。

遊戲橘子指出，本次股權交易目的在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直以來是公司重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合，以及未來發展有共識，透過合作將整合資源、達成產業共好的目標，預計將可提升樂點市場競爭力，並擴大泛娛樂事業服務版圖，對數位娛樂生態圈為正向發展；遊戲橘子也將持續聚焦於遊戲營運、技術研發、擴大AI科技應用。

遊戲橘子指出，本次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時公司將視實際情況，由董事會決議，是否行使作為原股東於此增資案的優先認購權，若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後，橘子對樂點的持股比例預計將從74%降至50%以下，未來橘子對樂點仍會保有一定的持股份額，持續深化合作關係，以共同爭取更大的市場效益。

此外，橘子集團公布首季財報，合併營收33.3億元，年增10%，主因為春節遊戲旺季及改版表現亮眼，兩大主力遊戲實現雙位數年增，且其他事業穩健成長；稅後淨利4億元，年增20%，每股盈餘2.31元，受惠人氣端遊營收比重提升，貢獻營業毛利、營業利益同創首季歷史次高。

網銀 遊戲橘子 金流服務

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