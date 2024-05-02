董監改選將出現最大變革？傳仁寶將有首位外籍總座接任 公司回應了

代工大廠仁寶（2324）全面啟動「世代傳承」，近日市場傳出現任董事長許勝雄將退出董事會，並交棒給副董事長陳瑞聰，而現任總經理翁宗斌也將卸任，並由董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接棒。對此，仁寶發言體系保持一貫作風，對外界傳聞不予置評，但也向《經濟日報》透露，該名長官為仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總裁，也是仁寶PCBG事業群的執行副總。

市場盛傳，仁寶今年將全面進行董監改選，屆時將出現成立40年以來的最大變革，許勝雄將退出董事會，交棒給現任副董事長陳瑞聰。仁寶日前已公布的董事提名名單，此次改選共提名15席董事候選人，不過現任董座許勝雄不在名單內，而董座大位應該會由陳瑞聰接棒、至於總座之位則由伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接下。

事實上，Auscom Engineering Inc.為仁寶在美布局的主要海外子公司之一，該公司設立於美國德州內的奧斯汀地區，並且Auscom Engineering也是仁寶集團旗下，重要的筆記型電腦相關產品及組件等軟硬體的研發中心。據消息人士透露，這是創辦人許勝雄自己提出的交棒計畫，起心動念是考慮今年已81歲，下一次改選要3年後，故決今年展開接班傳承安排。

仁寶提名15席董事候選人中，包括10席董事、5席獨董，包括：董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

對此，仁寶也透露，公司將推派現任董事長許勝雄，進一步來擔任金仁寶集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略佈局。此外，為了完善公司治理及促進董事會職能，獨董席次增加到5席，從現行1／5提升至1／3，並新增1席女性董事。