證交所公司治理評鑑 泰鼎首次進入前5%

臺灣證券交易所30日公布第十屆「公司治理評鑑」結果，泰鼎（4927）2日提到，公司連續第2年評鑑分數破百，首次進入前5%。在市值50億至100億元的電子類別中，公司排名也首次提升至前5%級距，成為上市印刷電路板產業唯一入榜的公司，顯示公司強化公司治理的成果備受肯定。

泰鼎指出，公司在第十屆評鑑四大構面「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」和「推動永續發展」都取得優異成果。在強化董事會結構與運作方面，本公司董事會擁有一席女性董事，並已成立永續發展委員會，半數成員由獨立董事擔任，提高永續治理的獨立性。去年也導入ISO27001資訊安全管理系統認證，正式接軌國際標準，深化公司永續經營布局和強度。

在資訊透明度方面，泰鼎指出，公司112年股東會採用線上直播，並在公司官網上傳全程不間斷錄影，讓未能出席的股東也能觀看會議內容。在資訊申報方面，本公司提早在法定期限前上傳股東會年報，並在會計年度结束的兩個月內公告中文財務報告，自2016年起，每年自願編制中、英文版永續報告書，並於2024年發布第一本氣候相關財務揭露及風險管理報告（TCFD），確保投資人即時取得公司資訊的權利。

在企業永續發展方面，泰鼎指出，公司積極建置綠色能源及廢水循環系統。2021年推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」提升公司再生能源與水資源管理。2023年太陽能發電系統減碳量已超過3,700噸，廢水回收率約30%。此外，公司也積極投入社會公益，每年持續提撥公益款項回饋工廠周邊醫院、當地社區及學校，並透過慈善園遊會、宋干節慶祝、勤勉員工表揚等活動照顧員工身心健康，致力於打造最關心員工的幸福職場。

泰鼎指出，公司深知良好的公司治理是企業永續發展的重要基石，在全球性評級也受到國際肯定，在晨星Sustainalytics的ESG評鑑中，取得低風險評級；在2023年CDP水安全問卷中，獲得管理等級的B評級；更多次獲得亞洲企業商會頒發的AREA獎項。未來，公司將持續強化公司治理機制，深化企業永續發展策略，與利害關係人攜手合作，共創美好未來。