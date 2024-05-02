勤業眾信：全鏈轉型 打造永續數位韌性生態系

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司2日舉辦「全鏈轉型：在地接軌國際，深化永續數位韌性生態系」研討會，勤業眾信建議，數位轉型浪潮席捲全球，企業應透過「全鏈轉型」，建立起更加彈性和永續的供應鏈，以應對不斷變化的國際環境。

從供應鏈到價值鏈，擘劃數位永續管理關鍵布局

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陸孝立指出，在歐盟CSRD和CBAM以及IFRS S1、S2等法規及標準的推波助瀾下，企業價值鏈的ESG表現，將在未來成為企業自身以外揭露和管理的重點。企業應即早布局永續價值鏈管理，以及推動和完善生態系的協作能力，才能有效提升全鏈的透明度和ESG成熟度。

而在價值鏈龐雜的ESG管理背後，數位化能力的支撐是實現生態系合作的關鍵一步，唯有透過數位化方式，才能有效、即時且可靠的串聯夥伴間ESG數據，以因應來自於客戶、法規、乃至於投資人等多方的需求。

韌性供應鏈：在營運中納入策略性思考

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理田嘉雯表示，COVID-19擾亂了全球供應鏈，再加上戰爭等事件致使全球供應鏈距離崩解又近了一步，企業發現過度依賴、過度集中某些資源，將導致供應鏈缺乏彈性，紛紛聚焦調整與強化既有的供應鏈策略。對此，勤業眾信提出供應鏈韌性管理四大框架。

一、自企業願景與目標制定供應鏈的成功標準；二、評估整個供應鏈的負面風險、潛在中斷可能與正向機會；三、制定改善優先序及強化方案，方案應納入新思維以因應新常態，例如運用大數據、AI、自動化技術等；四、制定分階段強化計畫，並以此與供應商共同協助，以建立韌性的供應能力。協助企業由上至下思考，定調出最適、可採行的因應方案。

協作創新與AI賦能，全方位建立企業至生態系統的綠色轉型藍圖

SAP資深產業價值顧問高慈薏表示，從近期歐盟的「數位產品護照」和德國的Catena-X計劃，SAP觀察，企業對於供應鏈的透明度及永續性更為重視，以因應日益複雜的國際市場法規、產業標準及供應鏈要求。

為掌握真實可靠的永續供應鏈數據洞察，企業可透過內部ERP單一平台而非外部工具，進行永續相關數據的儲存和管理，不僅能降低風險和外部查驗需求，還能結合AI進行更即時和智慧的分析洞察，滿足財務和永續相關的企業決策，包括碳權交易和碳抵換行動。

在碳有價的時代下，SAP協助企業全方位全流程佈局，在推動數位轉型的同時，一次到位從業務、碳管理和財務整合的面向實現全面永續發展。