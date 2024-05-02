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Google語言模型Gemini 應用程式與擴充功能正式支援繁體中文

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google全力推動生成式AI服務，在多項應用中導入大型語言模型Gemini。Google Gemini 體驗產品經理 Jules Walter在官方部落格公告，多項Gemini 重要功能擴大支援更多語言與地區，繁體中文版本正式推出。

未來可以透過手機上的 Gemini應用程式，用文字、說話或加入圖片的方式來問問題，並尋找解答和協助。例如拍照尋求答案，或是幫忙寫一封感謝信等等。Google希望打造能夠進行對話、支援多模態並為使用者帶來幫助的AI助理。未來幾周將陸續開放 iOS 裝置使用者透過Google應用程式啟用Gemini。

Google表示，在Android 裝置可以下載Gemini應用程式、或透過 Google 助理來啟用 Gemini。使用者可以直接透過應用程式，或是使用常見與 Google 助理互動的方式開始互動，像是：說出「OK Google」、長按電源按鈕，和在特定手機型號上以螢幕對角線滑動的手勢操作。喚醒Gemini 後，裝置螢幕上就會出現顯示介面以快速展開互動。除此之外，Gemini應用程式也可以執行許多Google助理的語音功能，像是設定計時器、撥打電話和控制智慧家庭裝置等，在未來持續支援更多語音功能。

在接下來的幾週，我們將你只需要點選 Gemini 的切換選項，就能開始聊天互動，讓 Gemini 幫助你激發創造力、尋找社群貼文的文案靈感，或是規劃約會出遊的行程。

Gemini 擴充功能將在所有Gemini支援的語言和地區正式推出。透過擴充功能可以連結 Google 應用程式和服務並擷取相關資訊，省下尋找相關資訊的時間；也可以隨時管理個人隱私設定，決定如何使用或停用擴充功能；電腦版的 Chrome 瀏覽器中推出全新使用 Gemini 的方式。只要在Chrome網址列輸入 @gemini，瀏覽器就會出現捷徑。

AI Google 手機 瀏覽器

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