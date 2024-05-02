研華首度勇奪遠見ESG首獎 連續三年公司治理評鑑前5%

研華（2395）2日勇奪《遠見》第20屆ESG企業永續「綜合績效-電子科技業」最高榮譽首獎，從319件參賽方案脫穎而出，達成首次奪冠殊榮。結合核心物聯網業務積極投入永續議題，研華攜手產業夥伴實現綠色轉型與永續目標的具體成果，包含以AIoT賦能生物多樣性保護，攜手台大實驗林場，開發聲景監控與AI自動辨識解決方案，預期降低56%的鳥類調查成本。

同時，研華加速開發低碳產品，並實現綠色包材應用，將五公斤以下產品包材紙塑代替EPE泡棉（Expanded polyethylene）達79%；完成首支產品碳足跡認證及2個產品碳足跡盤查，並將方法學擴展至各事業群代表性產品，預計2024年全面擴展至全產品別。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華多年來積極參與《遠見》ESG企業永續獎評比，今年終獲評審團首獎認可。研華過去一年在永續發展領域創造多項歷年最佳成績、屢獲國內外永續指標肯定，不僅2023年首度入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數，從過去達標邊緣分數進步到全球Top 5 %永續頂尖企業，並位列產業第四。

此外，在公司治理方面，連續三年榮獲「公司治理評鑑」前5%的上市公司，更連結高階薪酬與 ESG 績效，持續將ESG落實到企業DNA，提升永續經營競爭力。

研華以『永續地球的智能推手』為發展願景，從「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸出發。在「綠色營運」面向，結合企業核心能力發展各項永續智能解決方案，如能源管理系統、智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等；在2023年的全球營運活動中，以EU Taxonomy指標計算，來自永續產品營收比例高達四成，實踐『獲利與永續齊步並進』的目標。

此外，更運用本身工業物聯網產業資源與優勢，攜手產官學研，以「學用接軌、開放式創新、普及教育」推動「產學共創 Co-Creation價值鏈」，達成橫跨10國的物聯網專題式學習與創新，協助學生銜接職場戰力，提供新創團隊最缺乏的市場驗證機會，展現研華「物聯網普及共益」中對青年就業及創業的大力支持。

不僅如此，在「員工及社會共好」面向亦有亮眼表現，今年發布多元共融職場DEI（Diversity, Equity, Inclusion）策略藍圖，並透過專案小組推進目標，同時啟動人才資訊數位轉型計畫、開展多元化的招募管道與培育專案，實踐「以人為本」的幸福職場。同時以「ABLE Club 美滿人生」平台，將員工關係、福委會及研華文教基金會串連，落實員工照顧及社群共好。

展望未來，研華將持續結合物聯業務並以『利他』為核心，落實本地與國際接軌，將永續精神與實踐拓展到全球研華。