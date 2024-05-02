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投資逾3000億 力積電苗栗銅科新廠落成啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文到場參加。記者胡蓬生／攝影
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文到場參加。記者胡蓬生／攝影

力晶積成電子製造公司在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文蒞臨參加啟用典禮，她強調力積電在疫情期間將銅鑼新廠建設完成，展現台灣半導體產業的堅強陣容，半導體產業是台灣的過去、現在和未來，去年產業總值逾4.3兆元，就業人口超過20萬人，是驅動台灣產業的重要動力。

力積電董事長黃崇仁指出，銅鑼新廠在2021年3月動工，疫情期間公司全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，但還是要耗時3年才能落成，目前新廠投資案已耗資800億元，足見半導體新產能的建置，需要極高的時間、技術與資金門檻，幸好公司快速決策採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，勢必造成新廠更高的建置成本。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11公頃，今天落成啟用的第1期廠房有2萬8000平方公尺的潔淨室，預計在新廠建置55、40、28奈米製程 ，月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長，仍可在銅鑼廠區興建第2期廠房，繼續將2x奈米技術推進。

力積電銅科新廠上午落成啟用，總統蔡英文、國科會主委吳政忠、美國在台協會處長孫曉雅、苗栗縣長鍾東錦及印度、日本、法國駐台代表及國內外半導體上、下游階主管數百人參加。

力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文到場剪綵。記者胡蓬生／攝影
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文到場剪綵。記者胡蓬生／攝影
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用。記者胡蓬生／攝影
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用。記者胡蓬生／攝影
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文到場參加。記者胡蓬生／攝影
力積電在苗栗銅鑼科學園區投資逾3000億元的12吋晶圓廠，今天上午落成啟用，總統蔡英文到場參加。記者胡蓬生／攝影

力積 半導體 晶圓廠

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