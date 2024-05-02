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黃崇仁：台灣半導體效率冠全球 總統帶領高科技進步

中央社／ 苗栗2日電

力積電今天舉辦銅鑼新廠落成啟用典禮，董事長黃崇仁表示，台灣半導體產業效率是全世界最高，總統蔡英文過去8年明智的領導，帶動台灣半導體及高科技業進步。

黃崇仁說，3年前適逢疫情，總統義不容辭出席銅鑼廠動土典禮。他向力積電員工說，一定要在總統任期結束前把廠蓋好，今天達成了。

黃崇仁表示，很多業界企業見證力積電深耕台灣、投資未來的決心與行動，在疫情尚未結束前，就開始動工，並展現高效率。

黃崇仁說，台灣首座12吋晶圓廠是力晶集團蓋的，當時台積電還不需要12吋廠，目前力晶集團共計已興建8座12吋廠。

世界各地新產能不斷增加，黃崇仁表示，台灣半導體產業效率還是全世界最高，正因此台積電是世界龍頭。力積電很高興能快速採取建廠行動，現在建廠費用非常昂貴。

黃崇仁說，蔡總統還未就任前，台灣半導體產業還不是很強，如果不是總統這8年來明智領導，成立半導體學院，台灣半導體產業不可能達到現在這地位，總統推動台灣半導體和高科技進步。

黃崇仁表示，全球供應鏈重組，觀察世界各國包括美國、印度及日本都有賴政府出資，才有辦法發展半導體，台灣的成本競爭力是外國無法相比的。

他說，力積電背後並沒有財團支持，深刻感受到國家政策支持及下上游業者協助。力積電要建構非紅色供應鏈策略需求，面對未來AI新商機，成長將會更大，也是未來營收重要的支持。

黃崇仁表示，他在擔任台灣半導體產業協會理事長時，台灣半導體產值約占全球22%，目前已達到30%規模，證明努力深耕台灣是對的決定。

黃崇仁說，今天有來自印度、日本及沙烏地阿拉伯的來賓專程出席觀禮，看台灣是如何將半導體產業提升到世界級競爭力。期望透過與國際策略合作，讓更多海外客戶走進台灣、來到銅鑼，力積電也將走出台灣。

他指出，銅鑼新廠將專注生產邏輯產品，包括CoWoS及3D堆疊等，對力積電相當重要。力積電同時將加速記憶體技術發展，開發比高頻寬記憶體（HBM）便宜的堆疊技術。

展望產業景氣，黃崇仁說，因為中國與美國經濟不出色，影響產業景氣；不過，隨著手機與電腦陸續導入AI功能，預期2025年將會是非常好的一年。

黃崇仁表示，對於台灣半導體產業前景展望非常樂觀，不過台灣因為少子化影響，人才不夠，政府建立制度，吸收國外工程師；力積電今年預計增加1000人。

力積 半導體 台積電

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