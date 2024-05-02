AI、非紅色供應鏈需求爆發 力積電黃崇仁：手握商機

力積電（6770）銅鑼新廠一期2日舉行啟用典禮，董事長黃崇仁表示，現在AI應用出現爆炸性商機，且要配合非紅色供應鏈的需求，這股需求未來成長度能可能將會更大，這些都是未來力積電可以掌握的商機，半導體就是台灣的護國神山。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11萬平方公尺，甫落成啟用的第一期廠房擁有2萬8,000平方公尺的無塵室，預計在此新廠建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長該公司仍可在銅鑼廠區興建第二期廠房，繼續將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁在致詞時表示，全球供應鏈正在重組當中，且目前不管是印度、美國、日本等其他全球各國，在打造半導體供應鏈上的成本競爭裡仍無法與台灣相比，這是台灣在半導體的競爭力。

黃崇仁說，現在AI應用商機開始進入爆發性成長，且又有非紅色的供應鏈需求開始爬升，未來相關市場需求將可望更加龐大，未來力積電將會掌握上述商機，推動營運持續向上成長。