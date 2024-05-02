用創新實現永續 明基材獲「遠見ESG企業永續獎」

明基材（8215）秉持「創新，無所不在」的精神，長年深耕ESG領域，在環境永續、社會關懷、責任治理各面相落實永續發展。2024年，更獲得有台灣ESG領域奧斯卡獎美譽的第20屆「遠見ESG企業永續獎」之綜合績效電子科技業 - 楷模獎，致力永續經營的成果備受肯定。

明基材表示，公司與國際接軌，六大永續任務結合聯合國永續發展目標(SDGs)，在「環境永續」、「盡責產品」、「夥伴關係」、「友善職場」、「社會關懷」、和「責任治理」各構面制定具體策略和量化指標，包括2040年達到RE100和2050年實現淨零排放等目標，積極透過推動循環經濟和綠色製造來邁向永續未來。

為落實減碳承諾，身為材料科學專家的明基材料不斷在製程和技術上精進，成為台灣第一間以RTO廢熱回收產生蒸氣達到減碳效益，且成功通過環保部審查取得碳權抵換的企業。領先業界的創舉不僅於此，明基材料率先於2022年建立內部碳費機制，向各部門收取碳費成立共同基金，投資於節能減碳專案和購買綠電等永續資源，並透過查核專案的減碳效益來達到2030年碳排量下降30%的中期目標。此外，更將影響力擴及供應鏈夥伴，攜手節能減碳，設立每年下降5%碳排的共同目標。