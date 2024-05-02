台表科今年營運拚重返成長軌道 記憶體用板需求增溫

上市PCBA／SMT廠商台表科（6278）受惠記憶體市況好轉、印度網通基建需求，驅使訂單加速回流，法人看好，台表科隨需求復甦加上墨西哥、越南新廠今年陸續加入，可望帶動今年全年營運重返成長。

台表科先前公布3 月營收達 40.11 億元，較 2 月成長 32.9%，較去年同期成長 1.7%，累計前 3 月營收為 109.29 億元，年增 16.1%。

台表科先預告，2024年將有墨西哥、越南二座新廠加入，貢獻業績，其中墨西哥新廠預定首季完工送樣，主要配合電動車大廠於北美市場的需求。

展望未來，台表科先前說，成長動能包括電動車／車用、記憶體DRAM模組與印度網通生產需求部分，預期2024年營運有望優於2023年，估約持平至年增5%，此外，成本結構也有望因設備折舊壓力減輕而優化。

此外台表科指出，2024年有墨西哥與越南新廠加入，墨西哥新廠2024年首季完工，第3季量產；而越南廠12月底完工，2024年1月進設備，2024年第2季量產。依據台表科規畫，墨西哥為四條SMT、越南八條SMT，將按照客戶需求進度配置，越南部分因應客戶從兩岸移轉生產地的需求，2024年總產線將達230條。