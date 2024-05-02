力積電舉辦銅鑼新廠啟用典禮 成推進製程技術、爭取國際大單主力平台

晶圓代工廠力積電（6770）2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，總額超過新台幣3000億元的12吋晶圓廠投資案，已完成首批設備安裝並投入試產，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠於2021年3月動土興建，在疫情期間，該公司全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，仍耗時三年、新廠才能落成啟用，截至目前此項12吋晶圓廠投資案更已耗資逾新台幣800億 元，足見半導體新產能的建置，確實擁有極高的時間、技術與資金門檻。

黃崇仁指出，幸好公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，這座新廠的建置成本勢必更高。

據悉，力積電銅鑼廠區土地面積11萬方米，甫落啟用的第一期房擁有28000方米的潔淨室（Clean Room），預計在此新建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長，公司仍可在銅鑼廠興建第二期廠房，將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁強調，地緣政治衝突已逐漸引發全球供應鏈重組，在各大國際半導體IDM、IC設計公司重新思考產銷韌性．AI人工智能應用引爆半導體晶片新商機的關鍵時刻，銅鑼新廠啟用恰好能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電的未來營收揚升將有顯著的助益。