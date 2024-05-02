力積電銅鑼12吋新廠啟用 導入28／40奈米製程

力積電（6770）2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，總投資金額超過3,000億元的12吋晶圓廠已完成首批設備安裝並投入試產，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

力積電苗栗銅鑼科學園區P5新廠剪綵啟用儀式中，包含總統蔡英文、國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦，以及美國在台協會、印度、日本、法國駐台代表、日本宮城縣知事以及國內外半導體上下游廠商高階主管共計近七百人親自出席盛會。

力積電董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠於2021年3月動土興建，疫情期間該公司全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，還是要耗時三年新廠才能落成啟用，截至目前此項12吋晶圓廠投資案更已耗資逾800億元，足見半導體新產能的建置，確實擁有極高的時間、技術與資金門檻。幸好該公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，這座新廠的建置成本勢必更高。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11萬平方公尺，甫落成啟用的第一期廠房擁有2萬8,000平方公尺的無塵室，預計在此新廠建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長該公司仍可在銅鑼廠區興建第二期廠房，繼續將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁指出，地緣政治衝突已逐漸引發全球供應鏈重組，在各大國際半導體IDM、IC設計公司重新思考產銷韌性、AI應用引爆半導體晶片新商機的關鍵時刻，銅鑼新廠啟用，恰好能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電的未來營收揚升將有顯著的助益。