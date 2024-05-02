鴻海多路進擊 都有進展

鴻海（2317）與采埃孚集團完成乘用車底盤系統合資公司程序，在車用零組件布局傳出佳績，鴻海董事長劉揚偉說，在整車製造上也取得顯著進展，甚至在軟體開發、半導體製造及機器人等事業都有很大的進展。

他說，第1季陸續交付Model C電動車，將是鴻海今年電動車業務重要營收來源，第4季末將進行Model B電動車量產準備。此外，鴻海美國俄亥俄州工廠去年8月已出廠智能純電農用曳引車交付客戶。

電動車零組件方面，高雄的電池中心今年6月生產，明年第3季達到年產能120萬度電生產規模，為電動巴士、乘用車及儲能領域提供關鍵電池產品。橋頭科學園區電池工廠今年建設，明年達到年產能300萬度電，產品包含電芯、電池包、LFP正極材料、負極材料等。

電動車軟體方面，旗下富智捷Level 2等級的ADAS產品已配備於台灣汽車品牌上，也取得海外訂單，預計今年量產。新一代Level 2.9等級的ADAS產品在台灣及海外進行實車測試，以確保符合系統測試驗證的標準。

半導體製造領域，他說，鴻海的晶圓廠業務有顯著成果，獲得多項關鍵半導體製造認證，涵蓋車用製造與碳盤查等領域。這些認證不僅證明技術的專業與領先地位，也為鴻海在半導體市場競爭力提供堅實基礎。

封裝與測試服務方面，鴻海的封測廠已量產驅動IC產品，展現在完整測試、金凸塊製作與晶片切割技術上的能力。整體來說，鴻海具有全球完整的半導體垂直整合，後續也將發展IC設計領域。

法博智能是鴻海集團3+3策略中，機器人事業布局重要一環。該公司除重視美國的廠區發展，並計畫今年進軍大陸市場拓展業務版圖。