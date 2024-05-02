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宏碁搶食AI、ESG大餅

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團本月31日舉行股東會，營業報告書出爐，聚焦AI、ESG兩大商機。宏碁董事長陳俊聖指出，公司電腦庫存在2023年中旬回歸正常水準，業務重回正軌，在生成式AI出現下，聚焦三大領域商機；面對氣候變遷的急迫性，積極抓住新機會，除擴展Vero環保系列產品線，更挹注資源於智慧解決方案。

陳俊聖表示，生成式AI的新使用模式出現，宏碁拓展多元事業引擎的策略持續發力，且取得成果，同時於永續環境發展方面亦有進展。

針對AI布局，陳俊聖指出，聚焦三大面向：提升資料處理品質，包括資料分析、資料淨化和多站點資料備份；優化AI醫療解決方案的醫學影像分析等學習模型； 開發多項應用程式案例，如為智慧城市打造停車應用程式中使用的數位或影像辨識。

ESG方面，陳俊聖強調，除逐步擴展Vero環保系列產品線，發表旗下第一款碳中和筆記型電腦，更挹注資源於智慧解決方案，包括智慧城市、 智慧照明、智慧停車和電動車及智慧醫療，有助減少碳排放、 節省能源並提高生產力。

宏碁亦開始在產品運輸中使用生物燃料方案，並於供應鏈中提供儲能解決方案，從家庭到工業用途，從製造到應用，為能源轉型做出貢獻。

宏碁去年受到PC產業庫存調整影響，營收2,413.08億元、年減12.4%，稅後純益49.32億元、年減1.36%，每股純益1.64元。宏碁擬發放現金股利1.6元。宏碁非電腦及顯示器業務約占集團總營收27%；截至去年底，公開發行子公司新增三家，目前總數達12家。

AI 宏碁 陳俊聖

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