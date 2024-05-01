母親節將至 中華電信為收容人辦免費電話孝親活動

中華電信（2412）表示，台中營運處為協助收容人表達對親人的思念及連繫感情，訂5月2日至5月3日與台中看守所，5月1日至5月3日與台中監獄等合辦「母親節電話孝親活動」，共計提供135線孝親電話，嘉惠7,874名收容人。

中華電信台中營運處總經理李嘉興表示，為回饋社會長期對中華電信的照顧與支持，秉持關懷社會與服務理念，在母親節前分別與台中戒治所、台中女子監獄、台中看守所、台中監獄，合辦「母親節電話孝親活動」共計提供135線電話，嘉惠7,874名收容人，表達對親人的思念及連繫感情。

中華電信指出，與台中戒治所合作，4月25日提供15線電話，服務300名收容人，台中女子監獄於4月30日提供30線電話，服務1,300名收容人，台中看守所則為5月2日至5月3日提供30線電話，服務1,500名收容人，台中監獄則於5月1日至5月3日提供60線電話，服務4,774名收容人，合辦「母親節電話孝親活動」共計提供135線電話，嘉惠7,874名收容人，表達對親人的思念及連繫感情。