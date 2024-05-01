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世界先進首季純益下滑 六年低點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

世界先進（5347）昨（30）日召開法說會，公布首季稅後純益12.72億元，為近六年單季低點，季減46.7%，年減6.7%，每股純益0.78元。隨客戶需求持續復甦，公司預期，本季出貨量季增17%至19%，產品平均售價（ASP）季減2%至4%，毛利率則可望回升到25%至27%。

此外，和客戶協商後，世界本季長期合約收入認列估占營收2%至3%。至於403大地震，估計影響本季毛利率1.5個百分點，約2%的晶圓遞延至第3季出貨。

展望今年，世界董事長暨策略長方略表示，2024年電子庫存調整回到正常水位，雖工業車用庫存調整仍在進行，但仍期望第2、3季回到正常水位的季節模式，下半年應是溫和成長。

談到12吋廠投資進展，方略表示，客戶希望在產能技術上持續合作支援，8吋產能已到一個段落，至於12吋專案還在積極評估中，有相當大的把握才會對外報告。

法人詢問12吋廠是否會採合資方式，方略回應，若客戶願意合資合作，顯示12吋廠的負載與應用有清楚的方向，歡迎客戶合資。

資本支出方面，世界先進總經理尉濟時提到，2024年資本支出38億元，60%用於晶圓五廠，剩餘用於其餘廠區的年度維修優化。

晶圓 資本支出

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