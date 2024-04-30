快訊

自撞交流道匝道分隔島！車頭稀爛 駕駛骨折、3歲童意識不清急送醫

逾4543戶摸黑...桃園今第3個行政區停電 台電揭兇手是牠

行政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

安勤法說會／醫療業務逐季增溫 全年業績比重有機會來到三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠安勤（3479）30日舉行法說會，展望後市，安勤預計先前遞延的醫療伺服器訂單將於本季底或第3季出貨，且醫療業務拿下新專案，最快將於今年第4季出貨，有望帶動今年醫療業務占營收比重提升到三成，安勤總經理張嘉哲指出，今年醫療、零售、工業自動化及其他業務皆會成長，營運將呈現逐季升溫，全年營收高個位數看增。

安勤今年首季營收15.6億元，年減25.2%，表現不如預期。安勤表示，除了客戶調節庫存因素外，另一個原因則是醫療伺服器訂單延遲出貨，預計相關案子將於本季底或第3季初出貨。

全年來看，安勤預估今年下半年營運優於上半年，營運呈現逐季增長，全年營收維持高個位數增長，至於毛利率則估與2023年26.5%相當。

安勤表示，醫療伺服器除了先前一個大客戶外，今年又新增Tier 1設備商客戶，目前已有1-2個專案在進行，預計新專案最快有機會在下半年量產，醫療事業業績維持季季高看法，且預計今明年醫療事業占安勤營收比重有機會達到三成水準。

在智慧零售方面，安勤先前拿下連鎖餐飲專案，預計本季開始出貨，此外，也有ATM相關訂單，最快預計在今年底認證通過並出貨。至於智慧磅秤也在客戶認證當中，最快能在今年下半年加入量產。

博弈業務方面，安勤原先預期今年下滑幅度較大，但目前修正下修幅度；智慧製造部分，中國大陸新專案預計在本季或下季有機會出貨。而其他業務方面，安勤則看好軍工需求，產品應用在飛行模擬器或直接裝在軍事設備，主要是因地緣政治關係，造成市場新需求。

以2023年市場業績比重來看，美洲為55%、亞洲17%、歐洲16%、台灣7%，其他則為5%；若以業務應用別區分，醫療為25%、其他23%、零售21%、博弈19%、工業12%。

伺服器 博弈 營收

延伸閱讀

南投縣南洋創意料理活動 家鄉美食互交流

台中頂級和牛燒肉店食安出包 負責人被爆涉博弈洗錢

南投市路邊停車收費上路 車主抱怨智慧停車並不聰明

夜晚更動人！南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀迷人

相關新聞

南亞科蟬聯公司治理評鑑排名前5%

第十屆公司治理評鑑於今(30)日發布成績，南亞科（2408第六度榮獲公司治理評鑑上市公司排名前5%，同時亦名列市值100...

旺宏董座吳敏求：今年壓力來自主力客戶任天堂和工控產品

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（30）日公布第1季每股仍虧損0.58元，與去年第4季相近。旺宏董事長吳敏求表示，旺...

工研院量測研發成果 獲德律、研創資本、新纖注資共創歐美科技

在經濟部產業技術司支持下，工研院新創公司「歐美科技」30日舉辦開幕記者會，以非破壞光學技術為半導體先進封裝帶來突破性的檢...

聯電連續十年獲公司治理評鑑前5%

由證交所與櫃買中心舉辦的第十屆公司治理評鑑結果出爐，聯電（2303）以良好的公司治理表現，在1,706家參與評鑑的上市櫃...

聯電連續10年獲公司治理評鑑前5%

由證交所與櫃買中心舉辦的第10屆公司治理評鑑結果出爐，聯電（2303）以良好的公司治理表現，在1706家參與評鑑的上市櫃...

南亞科公司治理評鑑排名前5％ 第六度獲肯定

記憶體廠南亞科（2408）第六度榮獲公司治理評鑑上市公司排名前5％，同時亦名列市值100億元以上的電子類上市櫃公司前10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。