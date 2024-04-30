安勤法說會／醫療業務逐季增溫 全年業績比重有機會來到三成

工業電腦廠安勤（3479）30日舉行法說會，展望後市，安勤預計先前遞延的醫療伺服器訂單將於本季底或第3季出貨，且醫療業務拿下新專案，最快將於今年第4季出貨，有望帶動今年醫療業務占營收比重提升到三成，安勤總經理張嘉哲指出，今年醫療、零售、工業自動化及其他業務皆會成長，營運將呈現逐季升溫，全年營收高個位數看增。

安勤今年首季營收15.6億元，年減25.2%，表現不如預期。安勤表示，除了客戶調節庫存因素外，另一個原因則是醫療伺服器訂單延遲出貨，預計相關案子將於本季底或第3季初出貨。

全年來看，安勤預估今年下半年營運優於上半年，營運呈現逐季增長，全年營收維持高個位數增長，至於毛利率則估與2023年26.5%相當。

安勤表示，醫療伺服器除了先前一個大客戶外，今年又新增Tier 1設備商客戶，目前已有1-2個專案在進行，預計新專案最快有機會在下半年量產，醫療事業業績維持季季高看法，且預計今明年醫療事業占安勤營收比重有機會達到三成水準。

在智慧零售方面，安勤先前拿下連鎖餐飲專案，預計本季開始出貨，此外，也有ATM相關訂單，最快預計在今年底認證通過並出貨。至於智慧磅秤也在客戶認證當中，最快能在今年下半年加入量產。

博弈業務方面，安勤原先預期今年下滑幅度較大，但目前修正下修幅度；智慧製造部分，中國大陸新專案預計在本季或下季有機會出貨。而其他業務方面，安勤則看好軍工需求，產品應用在飛行模擬器或直接裝在軍事設備，主要是因地緣政治關係，造成市場新需求。

以2023年市場業績比重來看，美洲為55%、亞洲17%、歐洲16%、台灣7%，其他則為5%；若以業務應用別區分，醫療為25%、其他23%、零售21%、博弈19%、工業12%。