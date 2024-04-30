OVO在雙平台推群募新品「行走大平板」、「小方塊投影機」

聯網電視裝置領導品牌OVO以群募方式發表機上盒起家，發展多款產品，今天發表旗下子品牌 Warpple 兩大新品，包括「行走的大平板」轉轉閨蜜機 JJ1，比小蘋果投影機更小巧的「小方塊投影機」SP2，即日起於 Hihibox 及 WaBay 挖貝以雙平台群眾募資方式、七折價起跑。

先前OVO也推出預購金額突破 1,200 萬元的投影機OVO超短焦Neo無框電視 KS1，已順利量產出貨，將陸續上架各大通路正式上市。

OVO推出可移動電視「推推閨蜜機」TT1，創下平台2,000萬元募資紀錄，近期子品牌Warpple推出以隨行電視為定位的「行走的大平板」轉轉閨蜜機JJ1，一款可旋轉180⁰、傾斜40⁰，輕鬆調整最佳視角，並通過Google 認證的21.5吋 FHD 智慧觸控螢幕。內建攝影機、麥克風與大電池，追劇、健身、料理、看書、上課、視訊、直播、辦公，一機搞定，贊助預購只要七折的13,986 元。

OVO小蘋果投影機 U1日前成功銷往日本的，子品牌Warpple打造更小、更閃耀動人的微型智慧行動投影機 SP2，較小蘋果體積再縮小43%！贊助預購只要七折 7,686 元。

OVO先前推出群募的超短焦 Neo 無框電視 KS1，離牆 45 公分即可投影百吋大畫面，支援桌面投影，可用於商務簡報展示、家人共讀電子故事書、桌面影片互動分享等使用情境，以上市推廣價30,988 元陸續上架各大通路。