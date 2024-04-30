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全球智慧吸塵器出貨上看1,850萬台 中國大陸已成最大市場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
2023全球智慧吸塵器出貨量，按地區劃分。IDC／提供
2023全球智慧吸塵器出貨量，按地區劃分。IDC／提供

根據IDC(國際數據資訊) 全球季度智慧家居設備追蹤報告的最新數據，2023 年全球智慧吸塵設備出貨量達到 1,850 萬台，總市場價值達 78 億美元。 IDC 將智慧吸塵器定義為能夠自主清潔並專為家庭使用而設計的機器人吸塵器。

隨著市場的蓬勃發展，美國和中國大陸約占整個市場的一半，其次是西歐和亞太地區（不含日本和中國大陸）。大陸於 2023 年初超越美國成為全球最大市場，截至年底智慧吸塵器出貨量為 460 萬台。因此，大陸品牌的供應商排名也有所上升，石頭掃地機器人、科沃斯和小米都進入全球前五名，iRobot在2023年以微弱優勢保持領先地位。

IDC 中國客戶端系統研究資深分析師 Quorra Liu 表示，智慧吸塵器市場的競爭持續加劇，取代許多家庭對傳統吸塵器的需求。展望未來，國際擴張將是許多品牌的關鍵，這需要了解當地市場，同時不斷提高技術能力並確保與當地智慧家庭生態系統的積極合作。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani 表示，智慧吸塵器已成為消費者智慧家庭之旅的關鍵組成部分，因為其價值主張已立即為消費者所認可。此外，這些吸塵器正在逐步成為各品牌將更多機器人技術引入消費者家庭的敲門磚。然而，定價仍然是一個問題，因為最近的成長大部分集中在中階或高階市場，導致低階和新興市場服務不足。

IDC 機器人

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