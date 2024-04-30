世界先進董事改選台積電無派法人代表 董座這樣說

世界先進（5347）今年股東會將全面改選董事，今年母公司台積電（2330）並未爭取董事席次，先前擔任台積電代表人方略及曾繁城將改以自然人身分角逐世界先進董事，台積因此沒有派法人代表。對此世界先進董事長方略在30日法說會上表示，此舉主要是持續強化公司治理，落實經營者責任。

世界先進董事會改選名單已出爐，方略說，台積電與世界先進強化ESG，台積因此沒有派法人代表，但主要目的是強化公司治理與經營者責任。

方略也說，可以看得到台積電並沒有出脫世界持股的計畫，雙方關係也無改變而是強化公司治理。