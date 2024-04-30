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世界先進法說會／看第2季出貨量季增17-19% 均價下滑

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）30日召開法說會公布展望，總經理尉濟時說，淡季過後客戶需求持續復甦，新台幣32.1美元假設下，預期第2季出貨量季增17-19%、均價下滑2-4%，同時毛利率25-27%。

世界先進也預計，第2季和客戶協商後長期合約收入認列估計佔2-3%營收。

世界先進也說明，今年首季淡季因素出貨下降4%，銷售單價受競爭壓力但產品組合優化，毛利率增加包含合約認列挹注1個百分點達24%。

世界先進 毛利率

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