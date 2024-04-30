世界先進法說會／看第2季出貨量季增17-19% 均價下滑

AI熱潮從雲端產品（如AI伺服器）已逐步落地到終端產品，On-Device AI包括AI手機、AI PC等，戰火已經燃起，多家業者推出AI手機，微軟也在新一代PC鍵盤加入AI服務的Copilot鍵，品牌業者爭相定義AI終端，儘管持續降低PC及手機組裝比重，電子六哥同樣也寄望AI運算的終端化，為現有的終端產品帶來更好的毛利表現。

2024-04-30 15:53