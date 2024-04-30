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AI PC產業前景座談會 5月16日將登場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
因應COMPUTEX 2024開展的展前AI PC產業前景座談會，將於 5月16日率先登場 。圖/TCA提供
因應COMPUTEX 2024開展的展前AI PC產業前景座談會，將於 5月16日率先登場 。圖/TCA提供

台北國際電腦展（COMPUTEX） 主辦單位之一 台北市電腦公會（TCA）表示，因應生成式 AI（GenAI）、大型語言模型（LLM）等 AI 科技蓬勃發展，今年 COMPUTEX 熱門產品。 COMPUTEX 2024 以「Connecting AI ( AI串聯、共創未來)」為主軸，串聯系列活動，將於 5 月 16 日（四）辦理「COMPUTEX展前系列活動 - AI PC產業前景座談會」，邀請資策會 MIC所長洪春暉、英特爾台灣分公司總經理汪佳慧、高通副總裁暨台灣/東南亞與紐澳區總裁劉思泰、Google 台灣董事總經理馬大康、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠，分別從 AI PC 趨勢與生態系、AI PC 發展、企業/個人 AI 應用、個人化 GPT 等議題發表主題演講。

TCA引用調研機構 IDC 研究報告指出，IDC預測 2024 年 AI PC 銷售將達 5,000 萬台，2027 年可上看 1.67 億台，並且預估 2027 年出貨 PC 當中將有超過六成是 AI PC。調研機構 Gartner 報告也指出，預估到 2024 年底，AI PC 和支援 GenAI 的智慧型手機，全球出貨量預計將達到 2.95 億台，遠高於 2023 年的 2900 萬台。

資策會產業情報研究所（MIC）報告也點出，預估 2024 年全球伺服器出貨 1,349 萬台，成長 5.1%，其中 AI 伺服器受惠於 GenAI 大語言模型、企業內部模型微調等因素而需求持續上升，成為 2024 年伺服器市場主要驅動力，占整體比重約 16.2%，2027 年更上看 21.5%。

由於生成式 AI 對於各行各業影響層面有所不同，不少業者關注在垂直產業生成式 AI 應用與對應AI PC 生態系，因此座談會將由資策會 MIC 所長洪春暉主持，邀請和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、光寶科技總經理邱森彬、宏碁智醫董事長連加恩醫師等科技大老，針對生成式 AI 科技在 AI PC 生態系裡面的定位、功能與落地應用，分享專家觀點。

TCA 表示，活動將以中文進行，現場備有同步翻譯，歡迎對相關產業人士上網免費報名參加，同步也提醒有意與會來賓，因場地座位有限，請事先完成線上報名程序，活動當天現場報到後依序入場，額滿為止。

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