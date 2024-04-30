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陳泰銘：國巨營收獲利回歸成長模式 續整併新事業

中央社／ 台北30日電

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，今年回歸營收和獲利成長模式，擴展高階市場，提升利基產品比重，鎖定車用、工控、航太、醫療、人工智慧（AI）等終端應用，未來持續整併新事業，發揮併購效益。

國巨將於5月30日舉行股東會，展望今年營運，陳泰銘在營業報告書中指出，今年要達成年度營收和獲利目標，持續擴展歐美日等高階市場，深化與客戶長期合作關係，回歸營收和獲利成長模式。

在庫存管理和產能規劃，陳泰銘表示，國巨要按照營收目標控管費用支出，透過彈性採購策略與產能規劃，達到高效率庫存管理。

展望未來併購方向，陳泰銘指出，國巨集團持續整併新事業，發揮併購效益，將新併購業務整合納入集團運作。

在應用市場端，陳泰銘表示，國巨持續擴展高階市場，提升利基產品比重，除了在全球前3大的電阻、電容、電感等被動元件外，國巨產品組合也擴及保護元件、無線模組和感測器等，未來國巨持續鎖定車用、工控、航太、醫療、人工智慧（AI）、5G、物聯網（IoT）等終端應用，持續落實「根留台灣、布局全球」的策略。

國巨在先前法人說明會中預期，個人電腦、智慧型手機、消費電子等應用有復甦跡象，第2季營收、毛利率和營益率均可小幅季增，國巨也準備好迎接AI強勁市況。

國巨 營收 陳泰銘

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