微軟 Surface Pro 10、Laptop 6商務版 在台上市

微軟首款專為商業用途打造的 AI 優化裝置 Surface Pro 10 及 Surface Laptop 6 商務版即日起於台灣正式上市，售價為41,088元起。此兩款裝置以 Windows 11 和最新的 Intel Core Ultra 處理器打造，更是從晶片到雲端具備完整保護的安全核心電腦；其安全高效、長達19小時的電池續航力與配備抗反光螢幕等，能滿足企業用戶對於高品質裝置的需求。此外，裝置上新增的 Copilot 鍵，同時象徵著 AI 賦能的 Windows PC 時代正式開啟，讓 AI 助理無縫融入日常工作與生活中。

「AI PC 的問世，不僅是一個產品的推出，更是一場改變工作方式的革命，我們很高興宣布微軟 Surface Pro 10 及 Surface Laptop 6 商務版正式在台開賣！」台灣微軟總經理卞志祥表示：「最新推出的 Surface 系列是展現微軟在 AI 領域各種創新的極致平台，能讓企業擁有最佳的軟硬體整合體驗；全球新 AI 經濟已逐步成形，我們看見台灣有越來越多的企業開始擁抱 AI 創新科技，以更高效的方式處理工作，微軟也將持續致力於協助在地產業轉型，強化企業數位韌性，推動台灣邁向 AI 新里程。」

微軟Surface承襲一貫以客戶需求為中心的設計理念，滿足各產業客戶對於效能、安全、耐用上的要求。將來銀行為一家以創新科技服務為主的純網路銀行，其特色是可提供不需透過實體分行辦理業務的全線上服務，包括存匯款、信用貸款、房屋貸款、投保等全方位金融服務；將來銀行內部員工採用微軟 Surface Laptop 已有超過五年時間，以其確保員工工作效率及資訊安全上的考量。

在永續設計方面，全新的 Surface Pro 10 及 Surface Laptop 6 商務版機殼以至少 25.8% 的回收材質製成，其中包括 100% 回收的鋁合金和稀土金屬，是微軟有史以來在個人電腦中使用最多的回收材料；加上 Surface 是採循環經濟概念所設計的筆電，易於維修的設計可延長產品的使用壽命，降低產品耗材對環境造成的傷害。

而在安全性上，全新 Surface 系列遵循微軟的零信任安全原則，預設開啟增強式登入安全性 (ESS)，為數據提供了全面的保護。此外，新加入的 NFC 讀取功能，更可協助 Microsoft Entra ID 和 Microsoft 帳戶 (MSA) 驗證，強化使用者的安全性和便利性。