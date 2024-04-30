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電腦展大咖+1 外貿協會證實美超微梁見後將來台開講

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
梁見後。外貿協會／提供
梁見後。外貿協會／提供

台北國際電腦展Computex2024將於6月盛大登場，而外貿協會30日正式宣布，將邀請美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後進行主講，而演講時間為6月5日上午09:30至10:30，演講場地暫定在南港展覽館2館7樓星光會議中心，而此次梁見後將詳細介紹旗下專為優化各種運算工作負載，設計出來的尖端系統產品。

外貿協會指出，在電腦展主題演講環節中，梁見後總裁除向眾人簡介旗下各種尖端系統產品外，屆時實際演講內容，也將包括美超微最新的各式新型AI創新技術，預計憑藉此能力、將能確實助力全球客戶打造最先進的應用，並降低解決問題所需時間成本。

據悉，年度盛事「台北國際電腦展」（COMPUTEX 2024）今年將以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於6月4日至6月7日登場，預計有1,500家廠商、使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題。

針對現今的AI/機器學習、雲端以及儲存等需求，美超微提供了理想的機櫃級解決方案，且能實現資料中心內的快速部署。而其模組化構建式解決方案能支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱技術，幫助企業創造客製化系統，以便因應許多類型的運算用途。

此外，美超微的液冷技術可降低能源消耗與資料中心總體擁有成本，同時使其系統及伺服器產品仍能夠提供客戶所需的強大效能。外貿協會指出，預估在展覽期間，美超微也將展示其搭載先進CPU及GPU的特色系統產品，這些系統適用於多元的現代工作負載。參觀者可於展位上了解更多相關的解決方案。

外貿協會 超微

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