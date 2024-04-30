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景碩今年首季維持獲利晶碩進補 今年續拚逐季成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

載板廠商景碩（3189）公布財報首季仍維持小幅獲利，景碩首季維持獲利來自轉投資晶碩（6491）挹注以及匯兌利益，景碩提到，今年營運維持逐季成長目標不變。

PCB載板廠首季財報陸續公布普遍反應淡季效應，不過匯率仍有加分效果。

景碩先前已公布配息與股東會等議案，去年全年維持獲利表現每股稅後純益0.11元，並擬對去年配息1元。此外預定5月30日股東會全面改選董事。

景碩去年營運上半年受到市況影響，前三季每股虧損0.7元，不過隨著第4季營運改善與消費電子新品推出帶動去年營運仍維持獲利表現，今年首季也持續維持獲利。首季每股稅後純益0.05元。

景碩 股東會 財報

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