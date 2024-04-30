陸H100伺服器黑市價暴跌 市場關注是否擠壓到正常行情機制

美國禁令導致搭載輝達（NVIDIA）目前已上市最高階AI晶片H100的AI伺服器在大陸黑市售價暴漲熱潮，近期快速降溫，現貨價短線急跌逾一成。市場關注這波拋貨潮對整體供需的影響，是否會進一步擠壓到正常行情機制。

業界傳出，大陸黑市搭載H100的AI伺服器近期售價暴跌，主因輝達新一代高階AI晶片H200即將問世，新舊產品交替之際，先前囤貨炒高H100價格的黃牛為了出清大量庫存，開始拋貨。

綜合外媒報導，美國去年擴大對大陸祭出AI技術相關禁令，仍有經銷商鋌而走險，大量囤積輝達H100晶片，在深圳北部的華強北電子市場，H100晶片的交易仍然存在，可是全數轉入地下化，主要透過採購代理或在海外設立的空殼公司引進大陸，因此大陸的大學、研究機構甚至陸企，只要透過特殊的經銷商管道，還是能獲得輝達AI晶片。

受制於美方禁令，H100晶片或搭載H100晶片的AI伺服器都只能在黑市交易，不能在檯面上買賣，黃牛也大舉炒高售價，搭載H100的伺服器在大陸報價一度高達人民幣300多萬元（逾42萬美元），比官方售價28萬至30萬美元高五成左右，扣掉物流及關稅成本，部分中間商可以輕鬆獲利逾一成。

隨著H200將於第2季開賣，H100也將變成「前一代」的產品，先前囤積H100的中間商因而急於賣出手中庫存，導致價格快速修正，近期大陸黑市搭載H100的伺服器跌至人民幣270萬到280萬元左右，香港現貨價更下跌到約人民幣260萬元，跌幅都超過一成。