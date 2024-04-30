陸H100伺服器黑市價暴跌 市場關注是否擠壓到正常行情機制

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達（Nvidia）的HGX H100模組。 美聯社
輝達（Nvidia）的HGX H100模組。 美聯社

美國禁令導致搭載輝達（NVIDIA）目前已上市最高階AI晶片H100的AI伺服器在大陸黑市售價暴漲熱潮，近期快速降溫，現貨價短線急跌逾一成。市場關注這波拋貨潮對整體供需的影響，是否會進一步擠壓到正常行情機制。

業界傳出，大陸黑市搭載H100的AI伺服器近期售價暴跌，主因輝達新一代高階AI晶片H200即將問世，新舊產品交替之際，先前囤貨炒高H100價格的黃牛為了出清大量庫存，開始拋貨。

綜合外媒報導，美國去年擴大對大陸祭出AI技術相關禁令，仍有經銷商鋌而走險，大量囤積輝達H100晶片，在深圳北部的華強北電子市場，H100晶片的交易仍然存在，可是全數轉入地下化，主要透過採購代理或在海外設立的空殼公司引進大陸，因此大陸的大學、研究機構甚至陸企，只要透過特殊的經銷商管道，還是能獲得輝達AI晶片。

受制於美方禁令，H100晶片或搭載H100晶片的AI伺服器都只能在黑市交易，不能在檯面上買賣，黃牛也大舉炒高售價，搭載H100的伺服器在大陸報價一度高達人民幣300多萬元（逾42萬美元），比官方售價28萬至30萬美元高五成左右，扣掉物流及關稅成本，部分中間商可以輕鬆獲利逾一成。

隨著H200將於第2季開賣，H100也將變成「前一代」的產品，先前囤積H100的中間商因而急於賣出手中庫存，導致價格快速修正，近期大陸黑市搭載H100的伺服器跌至人民幣270萬到280萬元左右，香港現貨價更下跌到約人民幣260萬元，跌幅都超過一成。

AI 伺服器 晶片

延伸閱讀

不開放陸客訪金門？前副縣長研判520後會有通盤考量：金門現在只能等

立委爆黃牛專案黨產委員得標 文化部：打擊黃牛無關顏色

敦泰車規晶片傳捷報 獲德國認證機構證書

解除禁團令回應陸方善意？ 王國材：大陸開放幅度比想像中差很多

相關新聞

台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局昨（29）日證實，已接獲台積電通知，中科二期園區用地「目前...

創業之星選秀 快來報名／日月光扶植新創 助攻永續

全球半導體封測龍頭日月光投控持續推進製程技術之際，也積極落實ESG，連續八年獲得道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」世...

海內外大進擊 台積電動態調整

台積電中科二期園區用地將延後交地，市場關注。半導體業界人士分析，從整體規畫來看，台積電先進製程生產可持續依用地取得動態調...

台積電權重太高 牽動美國窄基指數

權王台積電今年以來持續在台股上演「一個人的武林」，截至昨（29）日的90天內已有逾半交易日，占台股權重均突破三成，觸碰美...

紅潮來襲 立訊搶進輝達鏈 瞄準地表最強AI晶片商機

紅潮進軍輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200相關AI伺服器供應鏈。紅色供應鏈指標廠立訊宣布，已開發出對應輝...

立訊搶進輝達鏈 子公司宣德可望迎轉單

紅色供應鏈指標廠立訊劍指輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，雖然可能讓部份台廠面臨競爭，惟其台灣子公司宣德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。