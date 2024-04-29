威剛科技23周年慶展現綠色行動力 種下數千樹苗推動全球永續發展

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌、威剛科技（3260），迎接成立23周年，29日啟動為期一個月的慶祝活動，攜手全球最大ESG綠色組織之一“One Tree Planted”，在2024年於全球五大洲種下數千棵樹。

威剛表示，為期一個月的慶祝活動，以“Innovate Today, Embrace Tomorrow”為主題，開展一系列綠色行動，包含全球造林計畫、全球永續行動、以及全球周年慶促銷活動，此外，透過全球民眾參與「守護地球」線上遊戲，威剛攜手One Tree Planted，於2024年在全球五大洲種下數千棵樹，串聯全球分公司倡議淨零永續，向企業內部植入永續DNA，實踐全球永續行動。

威剛指出，民眾與威剛共同完成種樹活動，還有機會抽總價值20萬的ADATA高效能記憶體、XPG電競周邊等多項好禮，喚起民眾一起守護自然環境愛地球，實踐美好的永續願景。

威剛進一步說，為邀請全民響應永續，公司推出「守護地球」線上遊戲，只要民眾參與任務積累「ESG永續積分」，全球達到500萬積分門檻，即與全球最大非營利綠色組織“One Tree Planted” 合作，在全球五大洲種下5,000棵樹，以實際行動支持復育森林，守護生物多樣性，共建永續未來。

董事長陳立白強調，永續發展的種子早已在威剛的企業文化中萌芽，很高興能與One Tree Planted建立合作關係，共同為永續地球做出努力。