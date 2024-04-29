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敦泰車規晶片傳捷報 獲德國認證機構證書

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

驅動IC大廠敦泰（3545）獲得德國認證機構DEKRA德凱ISO 26262:2018 ASIL-D功能安全流程認證證書，此次獲證代表敦泰電子在車規晶片功能安全的軟件開發與硬體製造流程均達到行業最高的標準與要求，預計在整車解決方案中，可提供客戶更多元、更可靠的技術應用，創造更高的人機界面價值。

敦泰近年來更積極布局智慧車電市場，先後通過ISO 9001、國際汽車電子協會AEC-Q100認證，本次以車規晶片軟、硬開發流程成功取得的ISO 26262 ASIL-D功能安全流程認證。

敦泰電子董事長胡正大表示，在電動化、智能化趨勢下，車載顯示屏作為人機交互的重要入口，其大屏化、多屏化等趨勢加速推進，車載顯示產品規模和附加值均在提升。智慧車電市場是敦泰產品的重要應用領域之一，我們希望能以近20年的深厚積累，為汽車屏幕的技術革新提供更加優質的產品和服務。

和服 敦泰 晶片

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