震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台積電（2330）延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案！中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發延至年底交地，至於製程不變，仍是2奈米以下最先進製程。

中科二期園區都市計畫案3月6日發布實施後，全案進入土地取得程序。中科管理局從上周六開始，連續舉辦四場土地所有權人協調會議，今天與二期園區最大地主興農集團舉行土地價購協調會，由中科管理局副局長許正宗主持，包括久未露面的長億集團創辦人、興農育樂董事長楊天生，以及興農育樂副董事長楊文山、總經理楊文遠等人都到場。

許正宗指出，中科二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場佔67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。

目前，中科二期園區共有107位地主，中科管理局已陸續與74位地主召開土地價購協調會，地主參與率已達70%。而興農球場累計發出的球證有1,750張。

據了解，今天的協調會中，興農表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價；另外也希望將球證補償金納入補償營業損失中。中科管理局則說，球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調。

許正宗表示，中科二期土地價購同意書及意見陳述書，最後繳交期限為5月15日。他強調，土地價購價格不但優於市價，且加發3%獎勵金，條件絕對優於徵收，而若價購協議不成，將進入強制徵收程序，「屆時價格不見得比價購好」。