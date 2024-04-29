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中揚光轉型奏效車用訂單入手 下半年拚轉盈

中央社／ 台北29日電

光學模具廠中揚光積極轉型，從上游模具逐步布局下游鏡片及鏡頭，在美系安防、車用鏡頭與高階手機模造玻璃訂單挹注下，董事長李榮洲說，「營運最壞時期已過」，估今年首季虧損收斂，下半年與明年全年力拚轉盈。

中揚光為手機鏡頭模具廠，早期業務為模具及鏡片，由於競爭激烈，近3年營運虧損，已啟動轉型朝下游鏡頭及模造玻璃鏡片產品發展，應用領域涵蓋手機、筆電、安控、車用、運動相機及無人機。

中揚光董事長李榮洲受訪時指出，車用鏡頭經過7、8年蹲點後，已接獲日系、美系車廠10年及7年保證供貨訂單，預計下半年正式出貨，供貨高峰估在2026年；中揚光在車用領域也開發「加熱除霧鏡頭」，並取得專利，預計今年第4季開始出貨給模組廠，2025年占比可望拉到5%至10%。

另外，中揚光目前也通過高階智慧型手機光學鏡頭大廠測試，將搭載供應中國手機品牌主鏡頭，最快下半年有望出貨；中揚光指出，模造玻璃2023年開始供應高階智慧型手機，今年出貨量將較去年數倍增加，有機會出貨給中系和美系高階手機品牌廠，預期明年出貨量放大。

李榮洲指出，在車用訂單挹注下，今年首季虧損就會大幅減少，第4季將轉盈，有望帶動下半年轉盈，全年預估呈小虧狀態，明年全年有望開始轉盈，營收回到正成長軌道。

因應美系安控及車用客戶需求，中揚光表示，5月啟動泰國設廠，第一期投資200萬美元，預計年底前組裝線完成，2025年1月開始生產，營運貢獻逐步往上，2026年才會評估鏡片、模造鏡片、模具生產。

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