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蘋果光加持 AI商機更熱了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

外電報導，蘋果近期再度找上AI模型語言大廠OpenAI，討論針對下半年即將推出的iPhone 16生成式AI功能，目前雙方很可能在協商某種協議，以及如何將OpenAI產品整合到iOS 18系統中。

法人看好，iPhone導入AI功能，有助催出更多買氣，其搭載的A系列處理器更是讓iPhone的AI功能運作順利關鍵，台積電（2330）獨家為蘋果代工iPhone處理器，順勢搭上相關商機。

據悉，蘋果早在今年3月時就傳出正與Google洽談，要將後者的生成式AI模型「Gemini」整合到 iPhone，同時蘋果也與OpenAI接觸，顯示出蘋果相當重視iPhone 16的AI功能，如今再度密會OpenAI，很可能會有新的進展。

業界人士指出，蘋果雖然自己就有大型語言模型能發展AI功能，但為了能讓用戶獲得更好的體驗，也正在尋求其他合作夥伴，讓AI功能可更加完善，讓iPhone 16能夠後發先至，重新取得在AI手機市場的話語權。

AI iPhone 蘋果

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