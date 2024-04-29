智慧經營／現觀科技董座邱大剛 創造百分百的續約率

5G時代商機蓬勃發展，大廠紛紛以不同角度切入搶市。而電信數據分析大廠現觀科技（6906），創立於2019年9月，成立至今僅五年時間，就跨過門檻成功上市，除了憑藉自身在網路優化領域的強大技術，董事長邱大剛沉著冷靜的個性，以及努力不懈的核心團隊，也同樣缺一不可。

沉著努力 成功創業

現觀科具有業界第一精準度定位與打造全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，而公司技術緣起於邱大剛在美國麻省理工學院（MIT）的研究突破，再一步步找到應用。事實上，邱大剛本身創業時間較早，不過卻未受到「年輕人創業」、「當年軟體創業成功率低」、「國內電信技術缺乏」等難題影響，憑藉熱誠走到上市。

邱大剛回憶創業過程表示，現觀科大約在2017年開始陸續有大訂單進來，旗下產品也才逐漸成熟，且因先前客戶訂單狀況做得不錯、所以後續接單狀況不錯，但由於電信業者的付款周期較長，因此公司在等待客戶付款的漫長過程中，仍須有足夠的周轉資金維持公司運作。

他坦言，當時公司實際上並沒有那麼充裕的資金，也一度在手資金已全部使用完了，旗下客戶卻仍尚未付款，公司一直是辛苦撐著。邱大剛表示，當時自己不得已只好找銀行申請貸款，但令他訝異的是，雖然當時現觀科已滿手訂單，但在找銀行貸款時，卻因手中沒有廠房、土地、硬體等條件，而接連碰壁、無法核貸。

穩健成長 逆風高飛

邱大剛說，這件事情最終全靠自己的父親，義無反顧地將名下定存統統解除，並將高達百萬美元的老本統統借給公司，才成功度過難關。

他認為，銀行會不放心核貸，主要因為對軟體產業不夠了解，雖然如今已經不再出現相似情況，但回憶起2017年代，軟體產業才剛緩步發展，確實有很多業者曾遭遇這個難題，不過幸好自己很幸運，有爸爸及家人們的支持。

如今，現觀科已憑藉自身第一精準度定位與打造全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭的優勢，拿下市場領先地位，客戶續約率接近100%，深獲全球各大知名電信公司青睞，持續維持穩健的成長動能，並贏得中東地區新客戶合約，該客戶為沙烏地阿拉伯市占第二大的電信業者，挹注營運的中長期成長。

展望未來，邱大剛看好訂單能見度持續成長，並超越其他競爭對手，自己也將繼續帶領團隊迎戰困局、逆風高飛。