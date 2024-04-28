傳駭客再擾 群光：與前次事件相同 、非機密資料
針對媒體報導，駭客第2次釋出群光資料，以及客戶研發設計圖資料，群光電子今天發布重大訊息指出，報導釋出的資訊都是已經量產，市面可買得到的產品，並非機密資料。
媒體報導，駭客集團Hunters International 4月16日在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料，雖一度於4月19日撤下群光內部機密資料，沒想到昨天再度上架，除了公布Go Pro研發設計圖之外，這次還加碼秀出Space X資料夾。
群光第1次發生駭客事件時，隨即於21日公告指出，公司發生網路資安事件，已緊急啟動相關防禦機制與復原作業，評估對公司營運無重大影響。後續公司將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。
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