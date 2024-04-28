傳駭客再擾 群光：與前次事件相同 、非機密資料

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，將再度造訪台灣，這次會出席2024台北國際電腦展COMPUTEX，雖然他今年不會在電腦展開幕典禮上致詞，但他6月2日會在台大綜合體育館演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。此外，輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，與客戶、生態系交流，探索製造業等領域，進行20多個專題討論。《網路溫度計DailyView》分析過去三天，網友關注黃仁勳的哪些動向。

2024-04-28 09:46